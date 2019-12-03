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3 грудня • оновлено в 20:29
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Угорщина попросила у Путіна захисту від України: у "Слузі народу" жорстко відреагували

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Народний депутат від фракції "Слуга народу" і колишній глава комітету Верховної Ради з міжнародних зв'язків Богдан Яременко відреагував на заклик Угорщини до Росії "захистити" її нацменшину від України.

Своєю думкою він поділився у вівторок, 3 грудня, на сторінці в Facebook, пообіцявши належну відповідь від парламенту.

"Звичайно, вірити російським ЗМІ не хочеться. Але якщо повідомлення про звернення угорського парламенту в Держдуму РФ з пропозицією про співпрацю в сфері захисту прав нацменшин в Україні виявиться правдою, то воно не залишиться без реагування Верховної Ради", – написав парламентарій.

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У "Слузі народу" відреагували на послання Угорщини Путіну

У "Слузі народу" відреагували на послання Угорщини Путіну

zn.ua

"Ми добре знаємо, як Росія "захищає" свої "нацменшини". Не думаю, що хтось дасть Угорщині такий шанс", – додав він.

Яременко також додав, що, незважаючи на все, угорці в Україні – це наші лояльні громадяни, і українська держава несе повну відповідальність за захист їх інтересів і прав.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше росЗМІ повідомили, що парламент Угорщини звернувся до нелегітимної Держдуми з проханням об'єднати зусилля щодо захисту прав мовних меншин в Україні.

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Автор
Ірина Кулініч
Особа
Богдан Яременко
Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
"... в "Слуге народа" жестко отреагировали." Это тот, который проституток во время заседания в Раде "снимает"?
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Закарпатье - на родину!
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
ну не хотят декоммунизироваться, видимо, придется насильно...
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