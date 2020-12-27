Угорщина першою в світі хоче запровадити Сovid-паспорт

Угорщина розробила і першою у світі планує почати застосовувати систему спеціальних мобільних додатків, в яких відображатиметься інформація про вакцинацію громадян від коронавірусу і результати тестування.

Йдеться про так званий Сovid-паспорт. Без нього в країні не можна буде відвідувати громадські місця і користуватися транспортом, повідомляє Daily News Hungary.

Вся інформація про стан здоров'я буде зберігатися в Електронній базі охорони здоров'я (EESZT).

За словами глави Генеральної дирекції Національної лікарні Балінта Сабо, в світі зростає необхідність у таких заходах.

"Щоб громадяни могли вільно пересуватися і користуватися послугами в середовищі, де знаходиться багато людей і підвищений ризик інфікування", – пояснив він.

Сабо уточнив, що сам додаток складається з двох частин. Перший – Covid-паспорт, без якого практично неможливо буде відвідати театр, перукарню, масовий захід або потрапити на літак.

Друга – контрольний додаток. У ньому буде вказана інформація про результати тестів і отримані щеплення.

Як тільки тестування системи буде завершено, вона стане доступною для всіх громадян.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 грудня в Угорщині стартувала вакцинація від коронавірусу. Місцевих жителів прищеплюють препаратом Pfizer.

Ця країна стала першою з усіх держав Євросоюзу, яка почала робити щеплення від COVID-19.