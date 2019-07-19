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Угорщина хоче відхопити частину України: в МЗС зробили тривожну заяву

2.2т Читати матеріал російською

Угорщина хоче відхопити частину України, створивши анклав в Закарпатті, де проживають українці угорського походження.

Про це "Голосу Америки" повідомив тимчасово виконуючий обов'язки глави МЗС Єгор Божко. Причиною такої заяви стали візити в Закарпаття топ-чиновників з Угорщини, де вони брали участь у зустрічах з кандидатами у народні депутати від угорської спільноти, що насторожило уряд України.

За словами українського МЗС, Україна рекомендувала утриматися від таких візитів і запросила угорських колег спочатку відвідати Київ. Однак міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинуватив українських колег у брехні і сказав, що в столицю країни його ніхто не запрошував.

Угорщина хоче відхопити частину України

Угорщина хоче відхопити частину України

MFA of Ukraine

"Дивіться, в своїх діях угорська сторона вже не перший рік застосовує тактику шантажу, маніпуляцій і спотворення інформації. Свій візит до Закарпатської області пан Сийярто виправдовує тим, що його запросив член українського парламенту. Йдеться про Василя Брензовича. Але він також кандидатом у народні депутати на цих виборах ", – зазначив Божко.

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Однак він підкреслив, що Україна і МЗС ні в якому разі не налаштовані на подальший скандал у відносинах між з Угорщиною. І тим більше не налаштовані ні на яку конфоронтацію:

"Ми про це повідомили угорській стороні. Ми залишаємо відкритою пропозицію розробити пакет заходів по нормалізації наших відносин і повернення до добросусідських відносин. Однак замість цього ми бачимо спроби впливати на виборчий процес в Україні, щоб посилити контроль Будапешта над українцями угорського походження в Закарпатській області. Але я переконаний, що вже починаючи з наступного тижня, після завершення виборчої кампанії ми повернемося до діалогу з угорською стороною. Головнестримувати свої амбіції і апетити".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Закарпатті розгорівся скандал через Угорщину. Служба безпеки України ("СБУ") зареєструвала кримінальне провадження за фактом розміщення на першій сторінці газети Kárpátalja частини Закарпатської області в кольорах угорського національного прапора.

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Місце
Угорщина Будапешт
Теги
скандали претензії Угорщини угорці Закарпаття політика Міністерство закордонних справ України Україна
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CARGO 100
CARGO 100
Я и не думал, что венгры такие ... А чё, молодца! Пока пшеки клубнику собирают, венгры тыхенько так приберут Закарпатье ... Румыны - цыганьё, Одессу не трогайте, она наша !!!
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Венгрия хочет отхватить часть Украины... Да расслабьтесь, не рабы))) Это уже не ваше, цЭевропейцы.
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Федоров Федор
Федоров Федор
"...где проживают украинцы венгерского происхождения.".....может все же наоборот?Венгры,украинского происхождения?
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