Угорщина хоче відхопити частину України: в МЗС зробили тривожну заяву

Угорщина хоче відхопити частину України, створивши анклав в Закарпатті, де проживають українці угорського походження.

Про це "Голосу Америки" повідомив тимчасово виконуючий обов'язки глави МЗС Єгор Божко. Причиною такої заяви стали візити в Закарпаття топ-чиновників з Угорщини, де вони брали участь у зустрічах з кандидатами у народні депутати від угорської спільноти, що насторожило уряд України.

За словами українського МЗС, Україна рекомендувала утриматися від таких візитів і запросила угорських колег спочатку відвідати Київ. Однак міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинуватив українських колег у брехні і сказав, що в столицю країни його ніхто не запрошував.

Угорщина хоче відхопити частину України MFA of Ukraine

"Дивіться, в своїх діях угорська сторона вже не перший рік застосовує тактику шантажу, маніпуляцій і спотворення інформації. Свій візит до Закарпатської області пан Сийярто виправдовує тим, що його запросив член українського парламенту. Йдеться про Василя Брензовича. Але він також кандидатом у народні депутати на цих виборах ", – зазначив Божко.

Однак він підкреслив, що Україна і МЗС ні в якому разі не налаштовані на подальший скандал у відносинах між з Угорщиною. І тим більше не налаштовані ні на яку конфоронтацію:

"Ми про це повідомили угорській стороні. Ми залишаємо відкритою пропозицію розробити пакет заходів по нормалізації наших відносин і повернення до добросусідських відносин. Однак замість цього ми бачимо спроби впливати на виборчий процес в Україні, щоб посилити контроль Будапешта над українцями угорського походження в Закарпатській області. Але я переконаний, що вже починаючи з наступного тижня, після завершення виборчої кампанії ми повернемося до діалогу з угорською стороною. Головне – стримувати свої амбіції і апетити".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Закарпатті розгорівся скандал через Угорщину. Служба безпеки України ("СБУ") зареєструвала кримінальне провадження за фактом розміщення на першій сторінці газети Kárpátalja частини Закарпатської області в кольорах угорського національного прапора.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!