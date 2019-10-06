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6 жовтня • оновлено в 17:53
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Ударять у будь-який момент: Туреччина стягнула війська і армію до Сирії

13.9т Читати матеріал російською

Туреччина в прискореному режимі стягнула до кордону Сирії додаткові війська і техніку після того, як президент країни Реджеп Тайіп Ердоган оголосив про початок нової військової операції в країні.

Так, як передає TRT, у район Акчакале були направлені ще дев'ять вантажівок з бронетехнікою і один автобус із військовослужбовцями. (Щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Підготовка до операції завершена. Планування завершене. Необхідні накази віддані. Не сьогодні завтра почнуться дії для запуску процесу відновлення миру. Наступ буде йти з суші і з повітря", – сказав Ердоган в Анкарі.

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Туреччина стягує війська до Сирії

Туреччина стягує війська до Сирії

TRT

За його словами, мета операції на сході від річки Євфрат – відновлення миру.

У той же час в Пентагоні заявили, що США вступили в переговори з владою Туреччини, щоб забезпечити безпеку на півночі Сирії на тлі підготовки турецьких військ до військової операції.

"Я вчора мав довгу розмову зі своїм колегою, паном Акаром, і це було безпосередньою темою обговорення. Я йому чітко дав зрозуміти, з чим він погодився, що нам потрібно, щоб механізм безпеки працював", – повідомив міністр оборони США Марк Еспер.

Ударять у будь-який момент: Туреччина стягнула війська і армію до Сирії

Скріншот з відео

Ударять у будь-який момент: Туреччина стягнула війська і армію до Сирії

Скріншот з відео

Ударять у будь-який момент: Туреччина стягнула війська і армію до Сирії

Скріншот з відео

Як відомо, Туреччина зараховує до терористів представників сирійського курдського "Демократичного союзу" (PYD) і їх збройне крило "Загони народної самооборони" (YPG).

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Туреччина
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Дев'ять тягачів і бус солдатів? Та то ж прям легіон для атаки...хех
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Вирішив з російянами-Асадом - розпиляти північ Сирії, викинувши з Сирії американців...Правда, потім вони зіткнуться один з одним (Туреччина-Росія)
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Питон Каа
Питон Каа
Курды отказались подчиниться Асаду, кормятся из рук США и не любят Турцию, ну и "аминь" им всем, нам только на руку, вперед Эрдоган!
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a alexeyon
a alexeyon
Питон Каа, ты очень быстро забыло- 24 ноября 2015 года. Фронтовой бомбардировщик Су-24М ВКС Российской Федерации, входивший в российскую авиационную группу в Сирии, был сбит ракетой «воздух-воздух», выпущенной истребителем F-16C ВВС Турции в районе сирийско-турецкой границы на высоте около 6000 метров. командир экипажа был убит..
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