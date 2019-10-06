Ударять у будь-який момент: Туреччина стягнула війська і армію до Сирії

Туреччина в прискореному режимі стягнула до кордону Сирії додаткові війська і техніку після того, як президент країни Реджеп Тайіп Ердоган оголосив про початок нової військової операції в країні.

Так, як передає TRT, у район Акчакале були направлені ще дев'ять вантажівок з бронетехнікою і один автобус із військовослужбовцями. (Щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Підготовка до операції завершена. Планування завершене. Необхідні накази віддані. Не сьогодні завтра почнуться дії для запуску процесу відновлення миру. Наступ буде йти з суші і з повітря", – сказав Ердоган в Анкарі.

Туреччина стягує війська до Сирії TRT

За його словами, мета операції на сході від річки Євфрат – відновлення миру.

У той же час в Пентагоні заявили, що США вступили в переговори з владою Туреччини, щоб забезпечити безпеку на півночі Сирії на тлі підготовки турецьких військ до військової операції.

"Я вчора мав довгу розмову зі своїм колегою, паном Акаром, і це було безпосередньою темою обговорення. Я йому чітко дав зрозуміти, з чим він погодився, що нам потрібно, щоб механізм безпеки працював", – повідомив міністр оборони США Марк Еспер.

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Як відомо, Туреччина зараховує до терористів представників сирійського курдського "Демократичного союзу" (PYD) і їх збройне крило – "Загони народної самооборони" (YPG).

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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