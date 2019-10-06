Ударять у будь-який момент: Туреччина стягнула війська і армію до Сирії

Туреччина в прискореному режимі стягнула до кордону Сирії додаткові війська і техніку після того, як президент країни Реджеп Тайіп Ердоган оголосив про початок нової військової операції в країні.
Так, як передає TRT, у район Акчакале були направлені ще дев'ять вантажівок з бронетехнікою і один автобус із військовослужбовцями. (Щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
"Підготовка до операції завершена. Планування завершене. Необхідні накази віддані. Не сьогодні завтра почнуться дії для запуску процесу відновлення миру. Наступ буде йти з суші і з повітря", – сказав Ердоган в Анкарі.
Туреччина стягує війська до Сирії
TRT
За його словами, мета операції на сході від річки Євфрат – відновлення миру.
У той же час в Пентагоні заявили, що США вступили в переговори з владою Туреччини, щоб забезпечити безпеку на півночі Сирії на тлі підготовки турецьких військ до військової операції.
"Я вчора мав довгу розмову зі своїм колегою, паном Акаром, і це було безпосередньою темою обговорення. Я йому чітко дав зрозуміти, з чим він погодився, що нам потрібно, щоб механізм безпеки працював", – повідомив міністр оборони США Марк Еспер.
Скріншот з відео
Скріншот з відео
Скріншот з відео
Як відомо, Туреччина зараховує до терористів представників сирійського курдського "Демократичного союзу" (PYD) і їх збройне крило – "Загони народної самооборони" (YPG).
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У січні 2018 року генеральний штаб Туреччини офіційно оголосив про початок операції "Оливкова гілка" проти курдських формувань у сирійському Афріні.
Справжнє загострення почалося у лютому 2018 року. Так, 10 лютого турецький вертоліт T129 ATAK, який брав участь в операції "Оливкова гілка", був збитий у сирійському Афріні. Анкара заявила, що "не мала вибору", оскільки повинна очистити північну Сирію, яка межує з Туреччиною, від "усіх терористичних елементів".
15 лютого одна із місцевих газет написала, що Туреччина, почавши операцію "Щит Євфрату" проти ІДІЛ і Робітничої партії Курдистану на території Сирії, змінила хід світової політики, наблизивши світ до початку Третьої світової війни.
4 березня Туреччина завдала потужних авіаударів по проурядових сирійських силах, які підтримує Росія. Загинули 36 бійців.
18 березня 2018 року президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив про звільнення від терористів міста Афрін на північному заході Сирії.
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