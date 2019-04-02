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Ударне угруповання НАТО у Чорному морі: з'ясувалася промовиста особливість

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Ударне угруповання кораблів НАТО, яке 1 квітня увійшла в Чорне море, вперше є настільки посиленим.

Таку заяву зробили моніторингова група "Майдану закордонних справ", "Інститут Чорноморських стратегічних досліджень" і редакція BlackSeaNews.net. Зокрема, повідомляє про безпрецедентний факт: "на 1 квітня 2019 року в Чорному морі перебувають одночасно 6 фрегатів 2-ї Середземноморської групи НАТО".

"Звичайний склад SNMG2 за роки її існування – 4-8 фрегатів + 1 корабель постачання. Сьогодні вперше маємо 12 (!) вимпелів (7 фрегатів, 4 корвети + плавбаза)", – відзначили експерти.

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Ударне угруповання НАТО у Чорному морі: з'ясувалася промовиста особливість

Facebook Андрія Клименка

Кораблі НАТО залишаться в порту Поті до 4 квітня і разом з департаментом берегової охорони МВС Грузії візьмуть участь у навчаннях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше генсек НАТО заявив, що Альянс планує підсилити військову присутність своїх кораблів у Чорному морі.

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Місце
УкраїнаОдеса
Тег
НАТО
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