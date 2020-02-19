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19 лютого • оновлено в 15:30
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Ударили ракетою: відео розгрому союзників Путіна в Сирії потрапило в мережу

3.2т
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У мережі з'явилися відео, на яких зафільмований удар протитанкової ракетою по угрупованнях прихильників президента Сирії Башара Асада та іранських найманців.

Їх опублікували на YouTube-каналі Фронту національного звільнення (щоб подивитися ролики, доскрольте сторінку до кінця).

Повстанці уточнили, що кадри були зняті 17 лютого на осі Шейх аль-Акиль в західній сільській місцевості Алеппо.

У Сирії розбили союзників Путіна

У Сирії розбили союзників Путіна

Скріншот відео

Також на новину про розгром асадитів відреагував на своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан. Він зазначив, що в складі урядових військ Асада також могли бути і російські найманці. "Сирія ... Були іранські та російські найманці, стали справжніми іхтамнєтами", – написав військовий.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • раніше в мережі з'явилися кадри розгрому штабу російських найманців в західному Алеппо (Сирія). На його території підірвали бойову машину піхоти.

  • Крім того, сирійським повстанцям вдалося захопити в одному з недавніх боїв російський танк Т-90.

  • Нагадаємо, на початку лютого сирійські повстанці знищили техніку та живу силу армії Асада. Атака трапилася біля Алеппо та Ідлібу.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Конфлікт в Сирії
Особи
Анатолій Штефан Володимир Путін Башар Асад
Місце
Сирія
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Юг Руси
Юг Руси
Дырявый очередную пырымогу нарыл, своих-же нэту! ))))))
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Маршал Штирлиц уже до джихадистских каналов опустился в поисках виртуальных перемог. Аллепо тем временем полностью освобождён от украинских братушек под визги "Слава Украине" от Эрдогана.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Красиво
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Naibadze Petr, пи дерасов на видео порешали))))))
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
Артеллерист Моня, соня,какой ты накуй артиллерист, ты же просто пи до рас
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