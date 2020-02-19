Ударили ракетою: відео розгрому союзників Путіна в Сирії потрапило в мережу

У мережі з'явилися відео, на яких зафільмований удар протитанкової ракетою по угрупованнях прихильників президента Сирії Башара Асада та іранських найманців.

Їх опублікували на YouTube-каналі Фронту національного звільнення (щоб подивитися ролики, доскрольте сторінку до кінця).

Повстанці уточнили, що кадри були зняті 17 лютого на осі Шейх аль-Акиль в західній сільській місцевості Алеппо.

У Сирії розбили союзників Путіна Скріншот відео

Також на новину про розгром асадитів відреагував на своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан. Він зазначив, що в складі урядових військ Асада також могли бути і російські найманці. "Сирія ... Були іранські та російські найманці, стали справжніми іхтамнєтами", – написав військовий.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше в мережі з'явилися кадри розгрому штабу російських найманців в західному Алеппо (Сирія). На його території підірвали бойову машину піхоти.

Крім того, сирійським повстанцям вдалося захопити в одному з недавніх боїв російський танк Т-90.

Нагадаємо, на початку лютого сирійські повстанці знищили техніку та живу силу армії Асада. Атака трапилася біля Алеппо та Ідлібу.

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