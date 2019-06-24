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Удар у відповідь: Трамп помстився Ірану за збитий літак

2.1тЧитати матеріал російською

У понеділок, 24 червня, президент США Дональд Трамп заявив, що підписав указ про посилення санкцій проти Ірану через збитий американський літак.

Про це повідомляє Reuters. Зокрема, обмеження торкнуться особисто лідера Ірану Алі Хаменеї.

За словами Трампа, документ позбавить його доступу до "ключових фінансових ресурсів".

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

RT

Трамп заявив журналістам, що підписує розпорядження про введення санкцій на тлі напруженості у відносинах між США і Іраном, яка посилилася з травня, коли Вашингтон наказав всім країнам припинити імпорт іранської нафти.

Президент США також сказав, що санкції були б введені незалежно від інциденту з безпілотником.

Нагадаємо, військові Ірану збили безпілотник США в Перській затоці. Трамп інцидент назвав "великою помилкою" і висловив упевненість, що це був нещасний випадок.

Як повідомляв OBOZREVATEL 17 червня Іран офіційно оголосив, що країна скоро перевищить обмеження на ядерне паливо, встановлені Спільним всеосяжним планом дій (СВПД).

У відповідь на це Трамп заявив, що в разі військового зіткнення американських і іранських сил буде "руйнування", якого Іран раніше "ніколи не бачив".

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США
Теги
санкцииСША
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CARGO 100
CARGO 100
"... ограничения коснутся лично лидера Ирана Али Хаменеи." Али в истерике ... а Хаменеи в шоке ...
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