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/Світ

Удар США по Росії: у Трампа озвучили рішення щодо санкцій

6.6тЧитати матеріал російською

Білий дім поки не прийняв остаточне рішення про введення нових санкцій проти Росії.

Про це заявив радник президента США Дональда Трампа з питань нацбезпеки Джон Болтон, повідомляє Reuters.

За його словами, Вашингтон обдумував доцільність нових санкцій у зв'язку з використанням у Великобританії хімзброї із метою отруєння колишнього агента ГРУ Сергія Скрипаля.

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Як відомо, Лондон звинувачує у цьому Росію, а Кремль, в свою чергу, все заперечує.

Нагадаємо, що спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер заявив: Вашингтон вводитиме нові санкції проти Росії раз в один або два місяці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше санкції ЄС проти Росії поставили під загрозу.

Читайте всі новини по темі "Санкції проти Росії" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Санкції проти РосіїОтруєння Скрипаля
Місце
США
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Ivanenko Vitaliy
Ivanenko Vitaliy
А что удар то не МОЩНЫЙ, как любит обоз?
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Ivanenko Vitaliy,ты МОЩНЫЙ дебил,как ты любишь.
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
То есть ...удара нет...А где б увидеть предыдущие..
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Andreevski Andrey,на ноги свои посмотри,их уже соседи доедают.
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Ну видать Болтону в Кремле научно-популярно разъяснили, на чём вертят санкции...
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Александрович Алексей,умничка,хорошо лизнул,в связи с этим,иди дави хот-доги и бей кока- колу в супермаркетах.
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