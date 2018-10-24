Удар США по Росії: у Трампа озвучили рішення щодо санкцій

Білий дім поки не прийняв остаточне рішення про введення нових санкцій проти Росії.

Про це заявив радник президента США Дональда Трампа з питань нацбезпеки Джон Болтон, повідомляє Reuters.

За його словами, Вашингтон обдумував доцільність нових санкцій у зв'язку з використанням у Великобританії хімзброї із метою отруєння колишнього агента ГРУ Сергія Скрипаля.

Як відомо, Лондон звинувачує у цьому Росію, а Кремль, в свою чергу, все заперечує.

Нагадаємо, що спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер заявив: Вашингтон вводитиме нові санкції проти Росії раз в один або два місяці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше санкції ЄС проти Росії поставили під загрозу.