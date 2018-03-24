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ПолітикаЕкономіка

Удар нижче пояса: 20 країн ЄС і США можуть вислати дипломатів Путіна

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США і до 20 європейських країн заговорили про можливість вислати російських дипломатів після звинувачення Росії в отруєнні екс-шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки.

Про це пише видання The Times. При цьому наголошується, що на даний момент йдуть підготовчі роботи.

За даними видання, комплексні заходи країн розпочнуться 26 березня після того, як з Росії відкличуть посла Європейського союзу.

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У той же час телеканал CNN повідомив, що Рада з національної безпеки США рекомендувала президенту Дональду Трампу вислати з країни російських дипломатів.

"Якщо президент вирішить вислати дипломатів РФ, то це ймовірно, відбудеться на початку наступного тижня", - заявляє джерело.

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Як повідомляв "Обозреватель", лідери країн Євросоюзу підтримали Великобританію, яка звинувачує Росію в отруєнні втікача-екс-шпигуна Сергія Скрипаля. У знак солідарності ЄС відкликає свого посла Маркуса Едерера з Москви .

При цьому ЗМІ стверджують, що Франція, Польща, Естонія, Латвія і Литва також розглядають можливість вислати з країни російських дипломатів. У той же час австрійський канцлер Себастьян Курц уточнив, що його країна не готова до таких різких дій.

Тим часом, стало відомо, що стан Скрипаля погіршився.

Читайте всі новини по темі "Санкції проти Росії" на сайті "Обозреватель".

Тема
Санкції проти Росії
Особа
Сергій Скрипаль
Місце
Великобританія
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