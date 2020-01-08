ППО не спрацювала: в Ірані назвали зброю, з якої вдарили по США

В Ірані заявили, що система управління ППО США не могла перехопити ракети, випущені по американській авіабазі Айн аль-Асад у провінції Анбар (Ірак) у ніч на 8 січня.
Про це повідомило іранське інформагентство Tasnim. За даними його джерел, для атаки іранські військові використовували, зокрема, новітні балістичні ракети.
Йдеться про ракети сімейства Fateh - Fateh-313, а також Qiam, які оснащені боєголовками і системою придушення активних перешкод для радарів.
Видання пише, що Іран вперше використав подібні ракети для нанесення реальних ударів.
Ілюстрація. Конфлікт США і Ірану
НСН
Нагадаємо, під час звернення до нації 8 січня президент США Дональд Трамп заявив, що при нападах на американські військові бази ніхто не постраждав.
Система раннього попередження, за його словами, спрацювала відмінно і допомогла попередити про атаку.
Карта
Як писав OBOZREVATEL:
Ситуація на Близькому Сході серйозно загострилася після вбивства 3 січня іранського генерала Касема Сулеймані, який був убитий в ніч на 3 січня внаслідок повітряного удару США по міжнародному аеропорту Багдада (Ірак).
Наказ був відданий главою США Дональдом Трампом. За його словами, Сулеймані "причетний до загибелі мільйонів людей" і його "потрібно було прибрати ще багато років тому".
Постпред Ірану в ООН Маджид Тахтім-Раванчі порівняв убивство військами США генерала з оголошенням війни.
Після вбивства американськими військами іранського генерала Касема Сулеймані в аеропорту Багдада в Ірані заявили, що визначили 35 цілей для ударів у відповідь по США.
5 січня парламент Іраку проголосував за виведення військ США з країни після вбивства іранського генерала.
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