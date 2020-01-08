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8 січня • оновлено в 23:22
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ППО не спрацювала: в Ірані назвали зброю, з якої вдарили по США

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В Ірані заявили, що система управління ППО США не могла перехопити ракети, випущені по американській авіабазі Айн аль-Асад у провінції Анбар (Ірак) у ніч на 8 січня.

Про це повідомило іранське інформагентство Tasnim. За даними його джерел, для атаки іранські військові використовували, зокрема, новітні балістичні ракети.

Йдеться про ракети сімейства Fateh - Fateh-313, а також Qiam, які оснащені боєголовками і системою придушення активних перешкод для радарів.

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Видання пише, що Іран вперше використав подібні ракети для нанесення реальних ударів.

Ілюстрація. Конфлікт США і Ірану

Ілюстрація. Конфлікт США і Ірану

НСН

Нагадаємо, під час звернення до нації 8 січня президент США Дональд Трамп заявив, що при нападах на американські військові бази ніхто не постраждав.

Система раннього попередження, за його словами, спрацювала відмінно і допомогла попередити про атаку.

Карта

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Конфлікт США та Ірана
Місце
Ірак
Тег
ракети
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Круглов Александр
Круглов Александр
Хихимон обос рался.
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Тарас Бор
Тарас Бор
Круглов Александр,шта,не спиться, дурик?
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