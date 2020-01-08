ППО не спрацювала: в Ірані назвали зброю, з якої вдарили по США

В Ірані заявили, що система управління ППО США не могла перехопити ракети, випущені по американській авіабазі Айн аль-Асад у провінції Анбар (Ірак) у ніч на 8 січня.

Про це повідомило іранське інформагентство Tasnim. За даними його джерел, для атаки іранські військові використовували, зокрема, новітні балістичні ракети.

Йдеться про ракети сімейства Fateh - Fateh-313, а також Qiam, які оснащені боєголовками і системою придушення активних перешкод для радарів.

Видання пише, що Іран вперше використав подібні ракети для нанесення реальних ударів.

Ілюстрація. Конфлікт США і Ірану НСН

Нагадаємо, під час звернення до нації 8 січня президент США Дональд Трамп заявив, що при нападах на американські військові бази ніхто не постраждав.

Система раннього попередження, за його словами, спрацювала відмінно і допомогла попередити про атаку.

Карта

Як писав OBOZREVATEL:

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!