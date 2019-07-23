"Учні Росії!" У Раді Європи трапився скандал через Україну

Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд оскандалився через свої слова про Україну.

Генсек у Twitter привітав президента України Володимира Зеленського з перемогою його партії "Слуга народу", зазначивши, що це шлях до суверенної української держави.

"Браво президенту Зеленському та його партії "Слуга народу". Вибори створюють нову надію для України. Некорумповані інститути, яким люди можуть довіряти. Це шлях до суверенної української держави", – написав Ягланд.

Водночас заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця обурився через таку заяву генсека РЄ.

"Шлях до суверенної української держави? Деякі учні Росії в кабінеті Генерального секретаря просто висміяли його власну тенденцію невдало висловлюватися, бо в РЄ вони, безумовно, знають, що Україна є суверенною державою. Сподіваюся, що це обмовка, а не навмисна образа", – зазначив дипломат.

Турбйорн Ягланд

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Німеччині повідомили, що перемога президентської партії "Слуга народу" на виборах до Верховної Ради несе в собі небезпеку для всієї Європи.

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