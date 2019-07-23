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"Учні Росії!" У Раді Європи трапився скандал через Україну

4.8т Читати матеріал російською

Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд оскандалився через свої слова про Україну.

Генсек у Twitter привітав президента України Володимира Зеленського з перемогою його партії "Слуга народу", зазначивши, що це шлях до суверенної української держави.

"Браво президенту Зеленському та його партії "Слуга народу". Вибори створюють нову надію для України. Некорумповані інститути, яким люди можуть довіряти. Це шлях до суверенної української держави", – написав Ягланд.

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Водночас заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця обурився через таку заяву генсека РЄ.

"Шлях до суверенної української держави? Деякі учні Росії в кабінеті Генерального секретаря просто висміяли його власну тенденцію невдало висловлюватися, бо в РЄ вони, безумовно, знають, що Україна є суверенною державою. Сподіваюся, що це обмовка, а не навмисна образа", – зазначив дипломат.

Турбйорн Ягланд

Турбйорн Ягланд

"Учні Росії!" У Раді Європи трапився скандал через Україну

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Німеччині повідомили, що перемога президентської партії "Слуга народу" на виборах до Верховної Ради несе в собі небезпеку для всієї Європи.

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Особа
Турбйорн Ягланд
Теги
Порада Європи Партія "Слуга народу" Міністерство закордонних справ України
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Суверенность Украины проскакало свiдомо МАНДАйнутое бидло!!!
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Simon Igor, Что то против Попрошаенко МАНДАйн не устроили, а жить то стали хуже...а потому оплаты МАНДАйна не было...не оплатили бы переворот и дожил бы овощ до выборов и спокойно жили бы.
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Simon Igor, Так Украина вообще была суверенной?
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Карпов Стас
Карпов Стас
Как государство под внешнем управлением может быть суверенным? Ягланд очень аккуратно выразил мнение Европын
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Карпов Стас:"Как государство под внешнем управлением может быть суверенным? " так же, как его сосед, при полном отсутствии любого управления. :)
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Вакула Кузнец
Вакула Кузнец
Ну чё, лапти дяревенские, попиз.ели? Теперь пайку в трудах заработанную жрать. Бояру не забудте.
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