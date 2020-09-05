Учені винайшли 'калькулятор', здатний передбачити вік смерті

Учені з університету Східної Англії представили так званий "калькулятор смерті" – додаток, який розраховує приблизну дату смерті людини

Про це повідомляє The Sun. Щоб отримати результат, людині необхідно вказати свій вік, стать, шкідливі звички і наявність хронічних захворювань. Також додаток враховує тиск, рівень холестерину, місце проживання і расу.

"Дані про стан їх здоров'я оновлювалися кожні шість місяців, після чого були перетворені в очікувану тривалість життя для 648 різних профілів ризику в залежності від віку, статі та індексу маси тіла", – розповіла керівник групи, професорка Олена Кулінська.

Фахівці відстежили 110 тисяч здорових громадян, яким виповнилося 60 років між 1990 і 2000 роками.

За словами вчених, інтерес до цього дослідження був викликаний плануванням життя і розумінням того, як можна збільшити її тривалість.

Як повідомляв OBOZREVATEL, довгожителька з тайської провінції Удонтхані точно передбачила дату і час своєї смерті.

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