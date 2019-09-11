Учень влаштував криваву різанину і по-звірячому вбив вчительку: йому винесли вирок

У середу, 11 вересня, Мінський обласний суд засудив 15-річного Вадима Мілошевского, який у лютому 2019 влаштував криваву різанину в школі міста Стовбці, до 13 років в'язниці.

Про це повідомляє місцеве видання Naviny.by.

Відзначається, що підлітку призначили максимально можливу міру покарання, враховуючи його вік. І саме такий термін для Мілошевского запросив державний обвинувач. Покарання школяр буде відбувати у виховній колонії.

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Судовий процес розпочався 19 серпня. Він проходив у закритому режимі, так як обвинувачений на момент злочину не досяг 16-річного віку, а в матеріалах справи присутні відомості, що становлять медичну таємницю.

Мілошевскому ставили 3 статті Кримінального кодексу: ст. 139 – вбивство двох і більше осіб з особливою жорстокістю з хуліганських мотивів і в зв'язку з виконанням ним службових обов'язків; ст. 339 – хуліганство з використанням зброї; ст. 14 – замах на злочин.

Вадиму Мілошевскому дали 13 років svaboda.org

Експертиза показала, що підліток у повній мірі усвідомлював значення своїх дій і міг керувати ними. Сам обвинувачений у ході слідства частково визнав провину.

Потерпілими у справі визнані чоловік загиблої вчительки, її син та сестра, а також батько убитого одинадцятикласника. На суді також були присутні батьки обвинуваченого.

Вадиму Мілошевскому дали 13 років Telegram-канал "Силовики"

Нагадаємо, трагедія трапилася 11 лютого. Мілошевський спочатку вбив вчительку, а потім напав на учнів, які її захищали. В результаті різанини загинув 17-річний юнак, ще двоє були доставлені в лікарню.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в квітні 2018 року в Росії учень підпалив школу і влаштував різанину. Тоді була важко поранена вчителька.

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