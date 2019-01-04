Убивство Хашоггі: справа зрушилася з ''мертвої точки''

У Саудівській Аравії стартував судовий процес у справі про криваве вбивство журналіста Джамаля Хашоггі.
Перед судом постали 11 обвинувачених у вбивстві журналіста. Для п'ятьох із них прокуратура зажадала смертної кари, передає ВВС.
У США припускають, що за вбивством стоїть наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман. У Саудівській Аравії це відкидають.
Джамаль Хашоггі
Вести.ру
Крім того, Саудівська Аравія відхилила прохання Туреччини про видачу 18 підозрюваних для суду, в тому числі 15 можливих агентів, які, за її словами, вилетіли до Стамбулу для скоєння вбивства.
Адвокати захисту запросили копію обвинувального висновку і час для його розгляду. Дата наступного слухання не була призначена.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
2 жовтня колумніст The Washington Post, який виступав із критикою саудівського уряду і наслідного принца Мохаммеда, пропав у Туреччині після того, як увійшов у будівлю саудівського консульства в Стамбулі. Пізніше з'ясувалося, що він був жорстоко вбитий на території диппредставництва.
Туреччина отримала запис вбивства з Apple Watch Хашоггі. Правоохоронці знайшли фрагменти його тіла у колодязі на території консульства.
У результаті влада Саудівської Аравії визнала злочин. 24 жовтня наслідний принц Саудівської Аравії Мохаммед бен Салман Аль Сауд заявив, що влада співпрацює із турецьким слідством, щоб винні були покарані.
У ЦРУ впевнені, що саме принц Саудівської Аравії віддав наказ про ліквідацію опозиціонера.