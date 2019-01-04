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Убивство Хашоггі: справа зрушилася з ''мертвої точки''

1.4тЧитати матеріал російською

У Саудівській Аравії стартував судовий процес у справі про криваве вбивство журналіста Джамаля Хашоггі.

Перед судом постали 11 обвинувачених у вбивстві журналіста. Для п'ятьох із них прокуратура зажадала смертної кари, передає ВВС.

У США припускають, що за вбивством стоїть наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман. У Саудівській Аравії це відкидають.

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Убивство журналіста Хашоггі: Туреччина пішла на радикальні заходи

Джамаль Хашоггі

Джамаль Хашоггі

Вести.ру

Крім того, Саудівська Аравія відхилила прохання Туреччини про видачу 18 підозрюваних для суду, в тому числі 15 можливих агентів, які, за її словами, вилетіли до Стамбулу для скоєння вбивства.

Адвокати захисту запросили копію обвинувального висновку і час для його розгляду. Дата наступного слухання не була призначена.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • 2 жовтня колумніст The Washington Post, який виступав із критикою саудівського уряду і наслідного принца Мохаммеда, пропав у Туреччині після того, як увійшов у будівлю саудівського консульства в Стамбулі. Пізніше з'ясувалося, що він був жорстоко вбитий на території диппредставництва.

  • Туреччина отримала запис вбивства з Apple Watch Хашоггі. Правоохоронці знайшли фрагменти його тіла у колодязі на території консульства.

  • У результаті влада Саудівської Аравії визнала злочин. 24 жовтня наслідний принц Саудівської Аравії Мохаммед бен Салман Аль Сауд заявив, що влада співпрацює із турецьким слідством, щоб винні були покарані.

  • У ЦРУ впевнені, що саме принц Саудівської Аравії віддав наказ про ліквідацію опозиціонера.

Місце
Саудівська Аравія
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