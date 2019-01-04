Убивство Хашоггі: справа зрушилася з ''мертвої точки''

У Саудівській Аравії стартував судовий процес у справі про криваве вбивство журналіста Джамаля Хашоггі.

Перед судом постали 11 обвинувачених у вбивстві журналіста. Для п'ятьох із них прокуратура зажадала смертної кари, передає ВВС.

У США припускають, що за вбивством стоїть наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман. У Саудівській Аравії це відкидають.

Джамаль Хашоггі Вести.ру

Крім того, Саудівська Аравія відхилила прохання Туреччини про видачу 18 підозрюваних для суду, в тому числі 15 можливих агентів, які, за її словами, вилетіли до Стамбулу для скоєння вбивства.

Адвокати захисту запросили копію обвинувального висновку і час для його розгляду. Дата наступного слухання не була призначена.

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