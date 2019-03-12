"Вбивають росіян!" Жириновський накинувся зі звинуваченнями на Україну і Латвію

Скандальний російський політик, лідер ЛДПР Володимир Жириновський обурився через те, що Латвія вирішила відгородитися від Росії 93-кілометровим парканом на кордоні, а також звинуватив Україну у вбивстві росіян.

Депутат нелегітимної Держдуми назвав все це наслідками невмілого управління СРСР комуністами. Бурхливу реакцію з цього приводу він продемонстрував на своєму Telegram-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Жириновський "Коммерсант"

"Паркан на кордоні Латвії і Росії — це ганьба для комуністів. Це результат їхнього 70-річного правління. У 1991 році ми втратили мільйони квадратних кілометрів в результаті їхньої національної політики. І тепер росіяни з одного боку латвійського кордону будуть дивитися на росіян з іншого через колючий дріт. А в Україні продовжиться вбивство росіян", — написав неадекватний Жириновський.

Сталь, бетон и колючая проволока. Латвия построила высокий забор вдоль границы с Россией, чтобы пресечь поток нелегальных мигрантов. pic.twitter.com/RR69xhPAAj — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) 12 марта 2019 г.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Жириновський погрожував захопити Київ за один день і обіцяв, що жителі української столиці зустрічатимуть росіян із квітами.

Також Жириновський мріяв про "марші дружби" на кордоні України і Росії та про те, що українці поповзуть на колінах просити вибачення у Кремля.

Лідер ЛДПР заявив, що українці нібито мріють про вторгнення російських окупантів і зустрічатимуть їх, як визволителів у 1945 році.

Одіозний політик пригрозив цивілізованому світу глобальною війною із застосуванням ядерної зброї. На його думку, це необхідно для того, щоб закріпити велич Росії і змусити всіх не чинити їй опору.

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