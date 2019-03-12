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"Вбивають росіян!" Жириновський накинувся зі звинуваченнями на Україну і Латвію

4.9тЧитати матеріал російською

Скандальний російський політик, лідер ЛДПР Володимир Жириновський обурився через те, що Латвія вирішила відгородитися від Росії 93-кілометровим парканом на кордоні, а також звинуватив Україну у вбивстві росіян.

Депутат нелегітимної Держдуми назвав все це наслідками невмілого управління СРСР комуністами. Бурхливу реакцію з цього приводу він продемонстрував на своєму Telegram-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Жириновський

Володимир Жириновський

"Коммерсант"

"Паркан на кордоні Латвії і Росії — це ганьба для комуністів. Це результат їхнього 70-річного правління. У 1991 році ми втратили мільйони квадратних кілометрів в результаті їхньої національної політики. І тепер росіяни з одного боку латвійського кордону будуть дивитися на росіян з іншого через колючий дріт. А в Україні продовжиться вбивство росіян", написав неадекватний Жириновський.

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"Вбивають росіян!" Жириновський накинувся зі звинуваченнями на Україну і Латвію

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Тема
російська пропаганда
Особа
Володимир Жириновський
Місце
Росія
Теги
СРСРДержавна Дума Росії
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Савченко Анатолий
Савченко Анатолий
а ты какое отношение имеешь к руским-неудачное скрещевания кацапа с жидом
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Теперь кацапов будут убивать и в Латвии!)))
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