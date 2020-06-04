Убитий в США Джордж Флойд був заражений COVID-19

Афроамериканець Джордж Флойд, який загинув під час поліцейського затримання, був заражений коронавірусом (COVID-19).
У звіті судмедексперта говорилося, що чоловік 3 квітня проходив тест і він дав позитивний результат, передає NDTV.
Відзначається, що результати розтину показали, що немає ніяких ознак того, що вірус зіграв якусь роль в його смерті. Лікарі повідомили, що хвороба протікала в легкій формі та без симптомів.
Смерть в США Джорджа Флойда
Перший розтин показав, нібито у Флойда була ішемічна і гіпертонічна хвороба серця. Також у нього нібито було зафіксовано інтоксикація опіоїдним анальгетиком фентанілом, а в крові містилися залишки метамфетаміну. Повторний розтин показав, що у чоловіка не було виявлених зазначених захворювань, і він був здоровий.
У медичному звіті говорилося, що Флойду надали першу медичну допомогу на місці, пізніше його доставили в лікарню. Однак реанімувати його не вдалося. Смерть чоловіка настала від задухи.
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