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4 червня • оновлено в 08:45
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Убитий в США Джордж Флойд був заражений COVID-19

1.2т
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Афроамериканець Джордж Флойд, який загинув під час поліцейського затримання, був заражений коронавірусом (COVID-19).

У звіті судмедексперта говорилося, що чоловік 3 квітня проходив тест і він дав позитивний результат, передає NDTV.

Відзначається, що результати розтину показали, що немає ніяких ознак того, що вірус зіграв якусь роль в його смерті. Лікарі повідомили, що хвороба протікала в легкій формі та без симптомів.

Смерть в США Джорджа Флойда

Смерть в США Джорджа Флойда

Перший розтин показав, нібито у Флойда була ішемічна і гіпертонічна хвороба серця. Також у нього нібито було зафіксовано інтоксикація опіоїдним анальгетиком фентанілом, а в крові містилися залишки метамфетаміну. Повторний розтин показав, що у чоловіка не було виявлених зазначених захворювань, і він був здоровий.

У медичному звіті говорилося, що Флойду надали першу медичну допомогу на місці, пізніше його доставили в лікарню. Однак реанімувати його не вдалося. Смерть чоловіка настала від задухи.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Теми
Коронавірус Заворушення у США через вбивство Джорджа Флойда поліцейськими
Місце
США
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