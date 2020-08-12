У ВООЗ стримано відреагували на "проривну" російську вакцину від COVID-19

ВООЗ стримано висловилася щодо російської вакцини від COVID-19.
Всесвітня організація охорони здоров'я дуже стримано сприйняла новини про реєстрацію в Росії вакцини від нового типу коронавірусу.
Там вважають, що всі дані щодо безпеки й дієвості російського препарату проти COVID-19 мають бути ретельно перевірені. Про це заявив представник ВООЗ Тарік Язаревич, передає DW.
За його словами, фахівці організації перебувають у тісному контакті з відомствами РФ, які відповідають за охорону здоров'я, обговорюючи критерії допуску вакцини до широкого виробництва.
"Передкваліфікація будь-якої вакцини передбачає, що всі дані щодо її безпеки і дієвості повинні перевірятися неухильно точно", – підкреслив Язаревич.
Зазначимо, що раніше ВООЗ закликала Росію під час розроблення такого препарату дотримуватися встановлених стандартів для виробництва безпечних і дієвих медикаментів.
Додамо, що нині третю фазу випробувань у світі проходить шість вакцин від COVID-19, розроблених західними та китайськими фірмами.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
глава РФ Володимир Путін заявив про реєстрацію російської вакцини від COVID-19. Він зазначив, що його донька зробила таке щеплення.
У Росії вказали на дивний момент із вакцинацією доньки Путіна від коронавірусу.
Крім того, США і Європа розкритикували російську вакцину від COVID-19.