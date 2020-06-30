У ВООЗ попередили, що найгірше в ситуації з COVID-19 ще попереду

Пандемія коронавірусу (COVID-19) продовжує поширюватися та вбивати сотні тисяч людей по світу.

Про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус, передає Daily Mail.

"Шість місяців тому ніхто з нас не міг навіть уявити собі, що цей невідомий вірус повністю переверне весь світ – і наше життя", – зазначив він, нагадавши, що пів року тому 31 грудня 2019 року ВООЗ отримала повідомлення про дивні випадки пневмонії в Китаї.

Гебреісус зазначив, що світу доведеться вирішувати, як жити далі, адже коронавірус може стати "новою нормою". Він підкреслив, що в глобальному масштабі COVID-19 почав лише прискорюватися.

"Ми постійно говоримо про те, що ключовою умовою успіху дій із порятунку людей і мінімізації соціально-економічних наслідків є національна єдність і глобальна солідарність", – додав глава ВООЗ.

Член вищого керівництва ВООЗ Майк Райан попередив, що, незважаючи на успіхи боротьби проти коронавірусу в окремих країнах, він продовжить поширюватися по світу.

"Нам усім хочеться, щоб це закінчилося, щоб ми змогли повернутися до нормального життя. Але в реальності кінця пандемії поки навіть не видно. Найгірше ще попереду", – сказав Гебреісус.

Відзначається, що ВООЗ разом із Європейською комісією та іншими партнерами почали проєкт із забезпечення населення вакциною, щойно її буде створено.

"Ми знаємо, що потрібно робити, щоб перервати передавання вірусу і скоротити смертність від нього. Тож давайте діяти!" – відзначили у ВООЗ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ВООЗ розповіли, що COVID-19 почав швидше поширюватися світом.