У ВООЗ попередили про небезпеку колективного імунітету від коронавірусу
Глава ВООЗ пояснив, що колективний імунітет досягається шляхом захисту людей від вірусу
Також він зазначив, що зараз дуже мало інформації про це
За оцінкою організації, у менш ніж 10% населення планети є імунітет до COVID-19
Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреєсус попередив, що ідея колективного імунітету від коронавірусу не може бути дієвою стратегією в боротьбі з пандемією.
На брифінгу 12 жовтня глава ВООЗ назвав такі пропозиції "неетичними", повідомляється на сайті організації.
Він пояснив, що колективний імунітет досягається шляхом захисту людей від вірусу, а не його впливом на організм.
"Ніколи в історії охорони здоров'я колективний імунітет не використовувався як стратегія реагування на спалах хвороби", – зауважив Гебреєсус.
За словами глави ВООЗ, поки занадто мало відомо про імунітет до коронавірусу, щоб зрозуміти, чи можливо взагалі виробити колективний імунітет до нього.
"У нас є деякі підказки, але в нас немає повної картини. Тому дозволяти небезпечному вірусу, який ми не до кінця розуміємо, вільно діяти – це просто неетично", – підсумував Гебреєсус.
За даними ВООЗ, імунітет до коронавірусу є в менш ніж 10% населення світу. Це означає, що більшість людей залишаються сприйнятливими до нього.
Як повідомляв OBOZREVATEL, учені з Прінстонського університету США склали чотири сценарії розвитку пандемії коронавірусу на найближчі п'ять років. Найважливішим фактором, який вплине на її стримування, вони вважають формування колективного імунітету.