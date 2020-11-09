Міноборони РФ заявило, що у Вірменії збито російський вертоліт. Відео
За даними Міністерства оборони Росії, вертоліт збили з ПЗРК
Загинуло двоє членів екіпажу, ще одного поранено
Міністерство оборони РФ заявило, що на території Вірменії збито російський військовий вертоліт Мі-24.
Як повідомляють РИА Новости з посиланням на оборонне відомство, в результаті аварії загинули два члени екіпажу, ще один евакуйований з травмами середньої тяжкості (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Зазначається, що він був збитий з переносного зенітно-ракетного комплексу.
За даними Міноборони, він впав біля населеного пункту Ерасх.
Як пише "Sputnik Вірменія" з посиланням на джерело в силових структурах РФ, він був збитий ракетою з боку Нахічевані (містом в Нахічеванської Автономної Республіки, яка входить до складу Азербайджану).
Зі свого боку вірменський депутат Едмон Марукян опублікував в Facebook відео, на якому нібито кадри аварії вертольота.
(Відео – Facebook Едмона Марукяна)
Як повідомляв OBOZREVATEL, кілька днів Азербайджан заявив про нанесення точних артилерійські удари по позиціях збройних сил Вірменії в ході боїв в Нагірному Карабасі, під час яких були знищені розрахунки гаубиць Д-30.
Зі свого боку Вірменія заявила про знищення колони азербайджанських військ.