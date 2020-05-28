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28 травня • оновлено в 16:49
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У Вірменії впав великий метеорит: приголомшливі кадри

1.6т
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У Вірменії на півночі країни впав великий метеорит, який встигли зняти на відео.

Про це в Facebook повідомив глава відділу метеорологічних прогнозів Армгідрометцентра Гагік Суренян.

"Падіння великого метеорита на ділянці Раздан – Анкаван", – йдеться в повідомленні.

У Вірменії впав метеорит

У Вірменії впав метеорит

Падіння від метеорита була видно навіть жителям столиці Єревану. Інцидент стався близько 21:00. Вибух від падіння був таким яскравим, що осяяв нічне небо.

Місцеві ЗМІ писали, що деякі жителі прийняли його за салют, так як 28 травня в Єревані відзначається День Першої республіки.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
Вірменія
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