У Вірменії впав великий метеорит: приголомшливі кадри

У Вірменії на півночі країни впав великий метеорит, який встигли зняти на відео.

Про це в Facebook повідомив глава відділу метеорологічних прогнозів Армгідрометцентра Гагік Суренян.

"Падіння великого метеорита на ділянці Раздан – Анкаван", – йдеться в повідомленні.

У Вірменії впав метеорит

Падіння від метеорита була видно навіть жителям столиці Єревану. Інцидент стався близько 21:00. Вибух від падіння був таким яскравим, що осяяв нічне небо.

Місцеві ЗМІ писали, що деякі жителі прийняли його за салют, так як 28 травня в Єревані відзначається День Першої республіки.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У небі над північним сходом Італії, а також над Хорватією і Словенією помітили падіння метеорита.

У Карелії, Росія камери відеоспостереження зафіксували падіння невпізнаного небесного тіла.

У Красноярському краї Росії нібито впав метеорит, який встигли зняти місцеві жителі.

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