У В'єтнамі спалах нового агресивного типу COVID-19: евакуюють 80 тисяч осіб

Спалах коронавірусної інфекції COVID-19 у в'єтнамському приморському місті Дананг і найближчих провінціях викликаний новим, більш заразним типом вірусу. З країни евакуюють 80000 туристів.

Про це повідомили на урядовому порталі В'єтнаму. Раніше такий тип коронавірусу в країні не зустрічався.

Він є більш агресивним, здатен розмножуватися швидше, а люди, що заражені ним, переходять до важкого стану в більш короткий період. Двох пацієнтів, зараження яких діагностували минулого тижня, підключили до апаратів ШВЛ.

Крім того, як повідомив CNN, в уряді заявили, що через трьох жителів, які отримали позитивний результат на коронавірус, з Дананга евакуюють 80 000 осіб – в основному туристів.

В'єтнамська влада поспішили припинити потенційний новий спалах в зародку після того, як в країні був зареєстрований перший за останні 100 днів випадок захворювання на COVID-19, переданий локально.

Пацієнт, 57-річний чоловік, не мав історії поїздок за кордон і протягом останнього місяця жив у Дананзі. Два інших випадки були зареєстровані наступного дня.

За даними в'єтнамської влади, на евакуацію туристів з Данангу потрібно чотири дні. За даними Управління цивільної авіації В'єтнаму, внутрішні авіалінії щодня виконують близько 100 рейсів з 11 міст країни.

Влада ввела в Дананзі карантинні обмеження. З вівторка, 28 липня, люди, що живуть в житлових районах біля трьох лікарень в місті, будуть зобов'язані залишатися вдома, згідно з директивою, виданою прем'єр-міністром країни.

Фестивалі, релігійні збори і великі заходи в місті будуть заборонені, а другорядні послуги, такі як салони краси, паби, дискотеки і бари, також будуть закриті.

Школи в Дананге залишаться відкритими, але адміністратори отримали інструкції скоротити кількість учнів у кожному класі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, країни Азії зіткнулися з другою хвилею пандемії коронавірусу (COVID-19) і для стримування поширення хвороби готуються ввести новий карантин.