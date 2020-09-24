У Великій Британії зафіксували найвищий показник по COVID-19 за час пандемії
Всього в країні вже понад 416 тисяч заражених
З них померли понад 40 тисяч людей
У Великій Британії за минулу добу зафіксували рекордну кількість нових випадків захворювання на коронавірус.
За даними онлайн-лічильника worldometers.info на 24 вересня, підтверджено 6 634 нових пацієнтів.
Цей показник є найвищим з початку пандемії в країні.
Всього у Великій Британії коронавірусом заразилися 416 363 особи, з яких 41 902 пацієнта померли.
Як повідомляв OBOZREVATEL, британський прем'єр Борис Джонсон оголосив про початок другої хвилі коронавірусу в країні.
Глава уряду закликав громадян дотримуватися карантинних обмежень, щоб не довелося повертатися до жорстких заходів.