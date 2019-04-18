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"У вас біси!" Соловйов впав у маразм через Україну

2.5тЧитати матеріал російською

Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов виступив з маразматичною заявою про те, що владу в Україні захопили темні сили.

"Доказом" своєї теорії він вважав отримання Томосу про автокефалію Православної церкви України. Неадекватними роздумами на цю тему пропагандист поділився в ефірі програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"У вас в країні біси правлять. Ось вони носяться з Томосом! Це ж все біси! Вам треба Миколу Васильовича Гоголя перечитати. Він якраз багато правильного про вас писав", — сказав головний пропагандист путінського режиму.

Володимир Соловйов

Володимир Соловйов

Скріншот відео

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''Віддали козаків османцям!'' Соловйов видав новий маразм про Томос ПЦУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишній член Партії регіонів, екс-бютівець Володимир Олійник, який втік до Росії, також осоромився неадекватною промовою про те, що владу в Україні захопив сатана і сатаністи.

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Тема
російська пропаганда
Особа
Володимир Соловйов
Місце
Росія
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
И это говорят долбо*бы, у которых в школьной программе уроки православия... М-м-да, кацапы - диагностика неизлечимый.
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М Олег
М Олег
С точки зрения святых писаний Соловьев сделал достаточно обоснованное заключение!!! Не надо здесь друг- друга хаять, обзывать и т.д. Учите библию и сами поймете, кто правит Украиной!!!
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
И делает это эффектно..эффективно
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