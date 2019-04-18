"У вас біси!" Соловйов впав у маразм через Україну

Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов виступив з маразматичною заявою про те, що владу в Україні захопили темні сили.

"Доказом" своєї теорії він вважав отримання Томосу про автокефалію Православної церкви України. Неадекватними роздумами на цю тему пропагандист поділився в ефірі програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"У вас в країні біси правлять. Ось вони носяться з Томосом! Це ж все біси! Вам треба Миколу Васильовича Гоголя перечитати. Він якраз багато правильного про вас писав", — сказав головний пропагандист путінського режиму.

Володимир Соловйов Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишній член Партії регіонів, екс-бютівець Володимир Олійник, який втік до Росії, також осоромився неадекватною промовою про те, що владу в Україні захопив сатана і сатаністи.

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