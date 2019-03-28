У Туреччині ураганний вітер підняв чоловіка на парасольці в небо. Відео

У турецькому місті Османіє чоловік через сильний порив вітру піднявся в небо на великій парасольці.

Відео з літаючим турком миттю стало вірусним у мережі, пише Daily Sabah.

Відомо, що чоловіка звати Садік Коджадаллі. На опублікованих у мережі кадрах видно, як він разом із іншими чоловіками намагається утримати велику парасольку в дворі кафе під час сильних поривів вітру. Коджадаллі наступив на підставку парасольки, намагаючись утримати її на місці, але замість цього відірвався від землі разом із нею.

Після недовгого польоту і приземлення горе-літун розповів, що пережив інцидент без будь-яких травм.

"Насправді зі мною все гаразд. Після того, як зрозумів, що парасолька буде продовжувати летіти, я зістрибнув. Думаю, що піднявся на 3 або 4 метри", – поділився він.

Зазначається, що парасолька після "польоту" звалилася на землю, впавши на іншу людину. У постраждалого зламана нога і декілька ребер.

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