У Туреччині оголосили про вбивство начальника розвідки в Іраку: перші деталі

На півночі Іраку в ході спецоперації ліквідували начальника розвідки "Робочої партії Курдистану" Метіна Арслана.

Про це повідомляє влада Туреччини, передає Anadolu Agency

Національна розвідувальна організація Туреччини (MIT) організувала операцію на півночі Іраку, де завдала по удар по терористичній організації Загонів народної самооборони курдів (YPG).

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Так званий офіцер розвідки Метін Арслан, був відомий під кодовим ім'ям "Koсer" і перебував в списку розшукуваних турецьких злочинців. Арслан є двоюрідним братом ватажка терористичної групи Абдулли Оджалана.

Відзначається, що 52-річний Метін Арслан приєднався до терористів в 1994 році. Він був ініціатором багатьох атак, націлених на Туреччину. Арслан був поранений в результаті авіаудару в північній Сирії в 2017 році.

Як відомо, Туреччина зараховує до терористів представників сирійського курдського "Демократичного союзу" (PYD) та їх збройне крило – "Загони народної самооборони" (YPG). Також РПК, щр включена до списку терористичних організацій Туреччини, США і ЄС, несе відповідальність за загибель понад 40 тисяч людей, включаючи жінок і дітей.

Метін Арслан sabah.com.tr

Метін Арслан sabah.com.tr

Метін Арслан sabah.com.tr

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч на 3 січня, США завдали ракетного удару по міжнародному аеропорту Багдада. В результаті загинув генерал Касем Сулеймані.

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