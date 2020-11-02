У Туреччині через три дні після землетрусу під завалами знайшли живих дітей. Відео порятунку

Майже через три дні після землетрусу в турецькому Ізмірі рятувальники витягли з-під завалів двох живих дітей.

Про це повідомила BBC. Уранці 2 листопада рятувальники виявили живою трирічну Еліф Перінчек, яка пробула під уламками житлового будинку 65 годин.

Дівчинку виявив пожежник зі Стамбула Муаммер Челік. Він розповів пресі, що рятувальників направляв батько дівчинки.

"Я припустив, що вона повинна бути десь між ліжком і шафою. Вона лежала на спині. Я її обняв і очистив обличчя. Вона схопила мій палець. Ми отримали її зі ще одним рятувальником. Вона не відпускала мою руку всю дорогу, поки ми несли її до медиків. В Еліф тепер є брати серед стамбульських пожежників. Вона може приходити в гості, коли захоче. Вона – наше диво", – розповів рятувальник.

Перінчек стала 106-ю людиною, врятованою з-під завалів. Перед цим, через 58 годин після землетрусу, з-під завалів дістали 14-річну Іділ Сірін.

Міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа написав у Twitter, що Еліф Перінчек перебуває при тямі, а медики не виявили в неї серйозних травм.

Дівчинку помістили у відділення реанімації, тому що вона довго була затиснута без руху під уламками.

Міністр додав, що мати Еліф і дві її сестри, 10-річні близнюки, здорові. Семирічний брат дівчинки загинув під уламками.

Коджа також написав, що здоров'ю Іділ Сірін, знайденої за кілька годин до Еліф, також нічого не загрожує.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у турецькій провінції Ізмір трапився руйнівний землетрус магнітудою від 6,6 до 6,9, який також призвів до жертв і руйнувань на грецькому острові Самос. Загинули 85 осіб, постраждали 962 людини.