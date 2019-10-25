У Туреччині автобус з українцями врізався в трактор: багато постраждалих. Фото

У Туреччині автобус з українськими туристами потрапив в дорожньо-транспортну пригоду.

Як повідомляє Milliyet, авто на південному заході країни на шосе Денізлі - Анталія зіткнулося з трактором.

"В результаті зіткнення мікроавтобуса і трактора постраждали обидва водії транспортних засобів, турецька гід і 10 українських туристів", – йдеться в повідомленні.

Після зіткнення дух машин, мікроавтобус українськими туристами з'їхав з дороги і врізався в огорожу.

На місці ДТП постраждалим була надана перша медична допомога і відправлені до лікарні міста Аджипаям. За попередніми даними, стан потерпілих задовільний.

На даний момент турецькі поліцейські з'ясовують причини ДТП.

ДТП в Туреччині з українцями Milliyet

ДТП в Туреччині з українцями Milliyet

ДТП в Туреччині з українцями Milliyet

ДТП в Туреччині з українцями Milliyet

ДТП в Туреччині з українцями Milliyet

ДТП в Туреччині з українцями Milliyet

ДТП в Туреччині з українцями Milliyet

ДТП в Туреччині з українцями Milliyet

ДТП в Туреччині з українцями Milliyet

Як повідомляв OBOZREVATEL, двоє українців загинули в результаті смертельного ДТП з мікроавтобусом, що сталося в провінції Мерсін.

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