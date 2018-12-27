У церкві Відня відбувся жорстокий напад: постраждали 15 прихожан

У столиці Австрії Відні у четвер, 27 грудня, невідомі напали на церкву, у результаті чого постраждали приблизно 15 осіб.

Інцидент стався у католицькому храмі Марії Непорочної у північному передмісті, повідомляє Kronen Zeitung. Відомо, що це відбулося о 5 годині вечора за місцевим часом.

Невідомі увірвалися у будівлю на Антон-Бек-штрассе, зв'язали та пограбували декількох людей. Водночас злочинці діяли вкрай жорстоко, декілька постраждалих серйозно поранені.

Місце НП oe24.at

Місце НП oe24.at

Місце НП oe24.at

Правоохоронці організували масштабну операцію із їхнього затримання. За попередніми даними, зловмисників було двоє.

На місце інциденту прибули спеціальні підрозділи WEGA і Cobra, над церквою кружляє вертоліт поліцейських. Місце інциденту оточили.

Місце НП krone.at

За інформацією прес-служби поліції міста, точний мотив злочину ще незрозумілий, проте версія теракту відкидається.

Місце НП krone.at

Місце НП krone.at

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand dürfte zumindest einer der unbekannten Täter Wertgegenstände und Bargeld gefordert haben. Die genaue Motivlage ist derzeit noch unklar, ein mögliches Terrormotiv kann jedenfalls ausgeschlossen werden. #Strebersdorf — POLIZEI WIEN (@LPDWien) 27 грудня 2018 р.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в церкві міста Сазерленд Спрінгс в американському штаті Техас розстріляли прихожан. 26 осіб були вбиті й ще 24 — поранені.

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