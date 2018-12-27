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У церкві Відня відбувся жорстокий напад: постраждали 15 прихожан

13.3тЧитати матеріал російською

У столиці Австрії Відні у четвер, 27 грудня, невідомі напали на церкву, у результаті чого постраждали приблизно 15 осіб.

Інцидент стався у католицькому храмі Марії Непорочної у північному передмісті, повідомляє Kronen Zeitung. Відомо, що це відбулося о 5 годині вечора за місцевим часом.

Невідомі увірвалися у будівлю на Антон-Бек-штрассе, зв'язали та пограбували декількох людей. Водночас злочинці діяли вкрай жорстоко, декілька постраждалих серйозно поранені.

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Місце НП

Місце НП

oe24.at

Місце НП

Місце НП

oe24.at

Місце НП

Місце НП

oe24.at

Правоохоронці організували масштабну операцію із їхнього затримання. За попередніми даними, зловмисників було двоє.

На місце інциденту прибули спеціальні підрозділи WEGA і Cobra, над церквою кружляє вертоліт поліцейських. Місце інциденту оточили.

Місце НП

Місце НП

krone.at

За інформацією прес-служби поліції міста, точний мотив злочину ще незрозумілий, проте версія теракту відкидається.

Місце НП

Місце НП

krone.at

Місце НП

Місце НП

krone.at

Як писав OBOZREVATEL, раніше в церкві міста Сазерленд Спрінгс в американському штаті Техас розстріляли прихожан. 26 осіб були вбиті й ще 24 — поранені.

Новина доповнюється...

Читайте всі новини по темі "Кримінал" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Кримінал
Місце
АвстріяВідень
Тег
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Опять кацапидары - Петров и Боширов! Тупая акция, раненые и беспредельная жестокость - истинные кацапские скрепы!
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Kom AV
Kom AV
Явно учились, то ли у старших, то ли у младших украинских комрадов. А может это они и есть, дома потренировались, поехали в более жирные приходы в Австрию.
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Рорк Говард
Рорк Говард
вот же бред, немцев же предупреждали что планируются нападения на церкви, остальные то чего ворон ловят, вот она ваша цивилизованная Европа, денег не заложено, так и плевать, а это уже второе нападение!
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