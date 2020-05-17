У центрі Лос-Анджелеса прогримів вибух і спалахнула пожежа. Відео

Під час пожежі в центрі Лос-Анджелеса прогримів вибух. В результаті постраждали 11 рятувальників.

Як повідомляє Associated Press, спочатку загорілася одноповерхова нежитлова будівля на вулиці Бойд-стріт. Пізніше, з невідомої причини, стався вибух (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

При гасінні пожежі постраждало 11 рятувальників

Стан постраждалих пожежників важкий, їх евакуюють за допомогою вертольотів.

В гасінні загоряння беруть участь понад 200 осіб. На даний момент пожежу локалізовано.

За даними агентства, в будівлі розташовувався бізнес з виробництва "бутанового медового масла", процес виготовлення якого включає витяг речовин, що містяться в канабісі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 17 квітня спалахнула масштабна пожежа в ресторані "Нова Земля".

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