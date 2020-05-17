Головна Новини
17 травня • оновлено в 12:35
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Новини світу

У центрі Лос-Анджелеса прогримів вибух і спалахнула пожежа. Відео

5.6т
Читати матеріал російською

Під час пожежі в центрі Лос-Анджелеса прогримів вибух. В результаті постраждали 11 рятувальників.

Як повідомляє Associated Press, спочатку загорілася одноповерхова нежитлова будівля на вулиці Бойд-стріт. Пізніше, з невідомої причини, стався вибух (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

При гасінні пожежі постраждало 11 рятувальників

При гасінні пожежі постраждало 11 рятувальників

Стан постраждалих пожежників важкий, їх евакуюють за допомогою вертольотів.

В гасінні загоряння беруть участь понад 200 осіб. На даний момент пожежу локалізовано.

За даними агентства, в будівлі розташовувався бізнес з виробництва "бутанового медового масла", процес виготовлення якого включає витяг речовин, що містяться в канабісі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 17 квітня спалахнула масштабна пожежа в ресторані "Нова Земля".

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Місце
США Лос Анджелес
Тег
пожежа
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
6
0
Смішно
0
Цікаво
7
Сумно
0
Треш
Світ

Коронавірус. Найважливіше

Новини світу

Топпублікації

Топблоги