У центрі Белграда прогримів вибух, одна людина загинула, двох поранено. Відео та фото

У столиці Сербії Белграді 4 грудня прогримів вибух біля телецентру RTS. Загинула одна людина, двоє отримали поранення.

Про це повідомило видання RTS. Вибухова хвиля вибила шибки у вікнах довколишніх будинків і пошкодила припарковані поруч автомобілі.

За попередніми даними, міг здетонувати балон зі зварювальним газом. Він був в автомобілі працівників компанії "Енінгі Енергетика", які приїхали до телецентру, щоб усунути несправності в системі кондиціонування.

Один співробітник компанії загинув, інший – отримав важкі поранення. Також незначно постраждав працівник телецентру.

На місце події виїхали медики і правоохоронці, які з'ясують причину вибуху.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у лікарні № 40 Нової Москви (Росія), призначеній для пацієнтів із коронавірусом, вибухнув кисень. Інцидент стався в селищі Комунарка.