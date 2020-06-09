На слуханні у справі МН17 голландський прокурор Тейс Бергер заявив, що в тілах членів екіпажу малазійського Boeing було знайдено 29 осколків від російської ракети.

Один з них, схожий на метелика, був частиною ракети "Бук" нового типу, повідомляє РБК. Його виявили в тілі капітана.

У тілах екіпажу MH17 знайшли осколки російської ракети "Бук" dt.ua

За словами Бергера, в кабіні літака був знайдений ще один уламок у формі метелика. Це були єдині дві осколкові частини серед 370 осколків, знайдених на місці події, які мали цю відмінну форму.

Нідерландський інститут судової експертизи виявив схожість вивчених осколків з російською ракетою "Бук" типу 9М38М1.

Як писав OBOZREVATEL, прокуратура Нідерландів розглядає кілька сценаріїв краху малайзійського Boeing рейсу МН17.

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