У Таїланді виявили рідкісний скелет кита віком у кілька тисяч років

У Таїланді виявили скелет кита, якому, імовірно, від 3 до 5 тис. років – він зберігся майже ідеально.

Як пише ВВС, кістки було знайдено на початку листопада приблизно за 12 км від узбережжя на захід від Бангкока. Імовірно, 12-метровий скелет належить так званому киту Брайда.

За словами дослідника ссавців Маркуса Чуа з Національного університету Сінгапуру, в Азії мало скам'янілостей китів, і ще менше в такому хорошому стані, як нинішня знахідка (щоби подивитися світлини, доскрольте новину до кінця).

На фотографіях, оприлюднених міністром довкілля Таїланду Варавутом Сільпо-Арча, видно, що кістки кита майже повністю збереглися. Чиновник повідомив, що вже відновлено понад 80% скелета, зокрема хребці, ребра, плавники та одну лопатку.

Відкриття дасть змогу дослідникам дізнатися більше про певні види фауни в минулому, а також про те, чи були які-небудь відмінності порівняно із сьогоднішніми китами Брайда, сказав Чуа. Також скелет надасть цінну інформацію про палеобіологічні та геологічні умови того часу, коли жив кит.

Сучасні кити Брайда живуть у всьому світі в теплих помірних і тропічних водах. Трапляються вони також у водах навколо Таїланду.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що в Норвегії археологи виявили поховання вікінгів "високого статусу", у якому є зал для бенкетів, культовий будинок і залишки похоронного човна.

Учені з Норвезького інституту досліджень культурної спадщини виявили знахідку, використовуючи георадар. Ключовим результатом є місце поховання похоронного корабля на кургані Йелл у Гьєлестаді на південному сході Норвегії. Довжина судна – близько 19 метрів, а розташоване воно на глибині від 0,3 до 1,4 метра під землею.