У Таїланді через коронавірус ввели надзвичайний стан

У Таїланді через коронавірус COVID-19 ввели надзвичайний стан в країні.
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Про це повідомив прем'єр-міністр Таїланду Прают Чан-Оча, передає в Twitter агентство TNAMCOT.
"Прем'єр-міністр Прают Чан-Оча оголосив надзвичайний указ, який повинен вступити в силу 26 березня, щоб приборкати поширення Covid-19 в Таїланді", – йдеться в повідомленні.
Коронавірус в Таїланді
Відзначається, що режим надзвичайного стану триватиме з 26 березня до 30 квітня мінімум. За словами чиновника, від хвороби в країні померли чотири людини.
Під час надзвичайного стану влада може ввести комендантську годину, заборонити поїздки всередині країни і закрити підприємства без згоди відповідного органів. Також поліція зможе цензурувати і закривати ЗМІ, якщо це буде визнано за необхідне.
Прают Чан-Оча
Станом на 24 березня в Таїланді зафіксовано 827 випадків коронавірусу. Хвороба забрала життя чотирьох людей. При цьому 52 людини одужали.
Prime Minister Prayut Chan-ocha has declared an emergency decree, to be put into effect on March 26 in order to curb the spread of Covid-19 in Thailand. @TNAMCOT pic.twitter.com/PCDiFNI2lE- TNAMCOT English (@TNAMCOTEnglish) March 24, 2020
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Таїланді розробили експрес-тест для виявлення в організмі людини коронавірусу COVID-19.
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