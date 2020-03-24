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24 березня • оновлено в 11:00
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У Таїланді через коронавірус ввели надзвичайний стан

1.3т
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У Таїланді через коронавірус COVID-19 ввели надзвичайний стан в країні.

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Про це повідомив прем'єр-міністр Таїланду Прают Чан-Оча, передає в Twitter агентство TNAMCOT.

"Прем'єр-міністр Прают Чан-Оча оголосив надзвичайний указ, який повинен вступити в силу 26 березня, щоб приборкати поширення Covid-19 в Таїланді", – йдеться в повідомленні.

Коронавірус в Таїланді

Коронавірус в Таїланді

Відзначається, що режим надзвичайного стану триватиме з 26 березня до 30 квітня мінімум. За словами чиновника, від хвороби в країні померли чотири людини.

Під час надзвичайного стану влада може ввести комендантську годину, заборонити поїздки всередині країни і закрити підприємства без згоди відповідного органів. Також поліція зможе цензурувати і закривати ЗМІ, якщо це буде визнано за необхідне.

Прают Чан-Оча

Прают Чан-Оча

Станом на 24 березня в Таїланді зафіксовано 827 випадків коронавірусу. Хвороба забрала життя чотирьох людей. При цьому 52 людини одужали.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Таїланді розробили експрес-тест для виявлення в організмі людини коронавірусу COVID-19.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Місце
Таїланд
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