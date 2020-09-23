У світі за пів століття підірвали майже 2500 ядерних бомб: карта проведення випробувань

Починаючи з 1945 року у світі зробили близько 2500 ядерних вибухів майже на всіх континентах планети.

Про це свідчать дані на карті ядерних вибухів, опублікованій у мережі. Зокрема, її розмістили на ресурсі redd.it.

Найбільш активно проводили ядерні випробування США й СРСР. Американці здійснили 206 атмосферних вибухів, 912 підземних і 5 підводних. Радянський союз 223 рази підривав бомби на поверхні землі, 756 – під нею і 3 – під водою.

За лідерами йде Франція з 50 атмосферними вибухами і 160 підземними, далі Китай (22 і 26 вибухів) і Великобританія (21 і 24).

Судячи з карти, американці найбільш часто використовували ядерні заряди на полігоні в Неваді, в 130 км від Лас-Вегаса. У цьому місці відбулася найбільша кількість ядерних вибухів на Землі. З 1951 по 1992 рік тут провели 926 випробувань.

Також американці провели кілька десятків випробувань на островах у Тихому океані. Одним із найбільш знаменитих полігонів став атол Бікіні. Там підірвали 22 бомби.

Найбільшим полігоном в СРСР був Семипалатинськ, розташований у сучасному Казахстані. Тут із 1949 по 1991 рік провели 456 випробувань.

Іще один радянський полігон розташовувався на архіпелазі Нова Земля в Північному Льодовитому океані. Тут було проведено 224 випробування, зокрема тут підірвали знамениту "Цар Бомбу" потужністю в 50 мегатонн.

Третя ядерна держава світу Франція більшість своїх вибухів провела у Французькій Полінезії в південній частині Тихого океану. Крім того, французи випробували ядерні заряди ще і в Алжирі.

Уряд Великобританії випробував свою ядерну зброю переважно в австралійській глибинці і в Тихому океані.

Китай проводив свої випробування 1964 по 1996 рік на об'єкті Лобнор у північній частині країни. Тут підірвали 48 ядерних зарядів.

Останньою країною, яка розробила ядерну зброю, стала Північна Корея. Вона провела випробування своєї першої бомби в 2006 році на полігоні Пунгері.

Не один десяток разів людство опинялося під загрозою помилково завданого ядерного удару. Так, зокрема, системи попередження про ракетний напад регулярно помилково спрацьовували в період холодної війни між США і СРСР (1946 – кінець 1980-х).

OBOZREVATEL розповів про найгучніші випадки підняття тривоги через помилкові попередження про ракетний удар.