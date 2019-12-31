У світі вже почали зустрічати Новий 2020-й рік: куди прийшов першим

У світі вже почали зустрічати Новий 2020 й рік. Так, першим він настав у Республіці Кірібаті.

Це тихоокеанська держава розташована в Мікронезії і Полінезії. Там раніше всього на планеті настає новий календарний день.

Потім Новий рік продовжив крокувати планетою і дістався до Нової Зеландії. У цей же час його зустріли полярники на станціях Південного полюсу в Антарктиді. Різниця у часі між Києвом і містом у Новій Зеландії Окленд складає 11:00. 2020-й там настав тоді, коли в Україні було 13:00 31-го грудня.

Новий 2020 й рік Ілюстрація

Також Новий рік вже зустріли на Далекому Сході Росії.

Наступною країною зустрічати Новий рік буде Австралія, потім – Японія і обидві Кореї. Останніми зустрінуть свято американська частина острова Самоа і острів Бейкер у Тихому океані. Там куранти битимуть, коли в Києві простукає 13:00 1 січня.

Раніше OBOZREVATEL опублікував підбірку кращих поздоровлень у віршах і прозі з прийдешнім Новим роком.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!