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2 січня • оновлено в 22:35
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У Судані розбився військовий літак із чиновниками: загинули 15 осіб

1.5т
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У Судані розбився військовий літак Ан-12, загинули 15 осіб. За попередніми даними, на борту були місцеві чиновники.

Відзначається, що "Антонов" упав у провінції Західний Дарфур у Судані, передає "РИА Новости". Уточнюється, що літак звалився одразу ж після зльоту у п'яти кілометрах від аеропорту міста Ель-Генейна.

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АН-12

АН-12

MilitaryArms.ru

Згідно з інформацією місцевих телеканалів, на борту крім екіпажу перебували "місцеві чиновники".

Інших подробиць поки немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в аеропорту Кольцово (Єкатеринбург, Росія) здійснив екстрену посадку літак "Уральських авіаліній" сполученням Новосибірськ – Москва.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Місце
Південний Судан
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