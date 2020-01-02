У Судані розбився військовий літак із чиновниками: загинули 15 осіб

У Судані розбився військовий літак Ан-12, загинули 15 осіб. За попередніми даними, на борту були місцеві чиновники.

Відзначається, що "Антонов" упав у провінції Західний Дарфур у Судані, передає "РИА Новости". Уточнюється, що літак звалився одразу ж після зльоту у п'яти кілометрах від аеропорту міста Ель-Генейна.

АН-12 MilitaryArms.ru

Згідно з інформацією місцевих телеканалів, на борту крім екіпажу перебували "місцеві чиновники".

Інших подробиць поки немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в аеропорту Кольцово (Єкатеринбург, Росія) здійснив екстрену посадку літак "Уральських авіаліній" сполученням Новосибірськ – Москва.

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