У Судані розбився військовий літак із чиновниками: загинули 15 осіб

У Судані розбився військовий літак Ан-12, загинули 15 осіб. За попередніми даними, на борту були місцеві чиновники.
Відзначається, що "Антонов" упав у провінції Західний Дарфур у Судані, передає "РИА Новости". Уточнюється, що літак звалився одразу ж після зльоту у п'яти кілометрах від аеропорту міста Ель-Генейна.
АН-12
MilitaryArms.ru
Згідно з інформацією місцевих телеканалів, на борту крім екіпажу перебували "місцеві чиновники".
Інших подробиць поки немає.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в аеропорту Кольцово (Єкатеринбург, Росія) здійснив екстрену посадку літак "Уральських авіаліній" сполученням Новосибірськ – Москва.
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