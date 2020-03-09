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9 березня • оновлено в 11:48
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У Судані підірвали авто з прем'єр-міністром

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У понеділок, 9 березня, в столиці Судану Хартум скоїли замах на прем'єр-міністра країни Абдаллу Хамдука.

Як передає телеканал Al Arabiya, у центрі міста був підірваний його автомобіль.

За попередньою інформацією, глава уряду вижив. Про його стан нічого не повідомляється.

Абдалла Хамдук

Абдалла Хамдук

Зазначається, що Хартум пересувався на кортежі, коли в припаркованій під автомобільним мостом машині спрацював саморобний вибуховий пристрій.

"З ним усе гаразд, він не постраждав", – поділилася дружина чиновника.

Влада країни вже назвала спробу замаху "новим епізодом змови".

Додамо, що в Судані в 2019 році трапився військовий переворот, внаслідок якого від влади усунули диктатора Омара аль-Башира, що правив країною 30 років.

64-річний Абдалла Хамдук очолив уряд і оголосив перехід Судану на демократичний лад.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 січня 2020 року в Судані розбився військовий літак Ан-12, загинули 18 людей: сім членів екіпажу, троє суддів і вісім цивільних. Серед жертв виявилися чотири дитини.

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
Південний Судан
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Наверняка был в бронированном авто. Но при любом раскладе в Украине такого не будет.
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