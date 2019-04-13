У Судані двічі за три дні змінилася влада

У Судані знову змінилася влада. Так, свої повноваження склав генерал Авад бен Ауф, міністр оборони і голова Військової ради, тимчасово керує країною.

На цій посаді він пробув трохи більше доби. Про рішення йти Ауф оголосив по державному телебаченню, назвавши своїм наступником генерального інспектора збройних сил Абделя Фаттаха аль-Бурхана, повідомляє ВВС.

Відзначається, що багато суданських аналітики впевнені, що саме він стоїть за організацією перевороту і арештом президента Омара аль-Башира.

Авад бен Ауф

"Нашому одухотворенному народу, нашій великій відважній армії ми рекомендуємо шляхом діалогу знайти вирішення найважливіших питань, всі ми цього потребуємо. Я кажу з усією впевненістю і повторюю знову - це рішення ні в якому разі не спрямоване на те, щоб затримати розвиток подій" , — зазначив Ауф.

Військові заявили, що залишаться при владі протягом двох років, після чого пройдуть вибори. Однак лідери протесту кажуть, що вони не покинуть вулиці, поки військові не передадуть правління.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 квітня в Судані, де раніше були помічені російські найманці "Вагнер", стався військовий переворот, у ході якого 75-річного президента Омара Аль-Башира скинули з посади глави держави.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!