У Страсбурзі прогримів вибух: багато постраждалих

Екстрені служби Франції були викликані після повідомлення про вибух на силосної вежі зернового підприємства в порту Страсбург.

За даними France bleu, загоряння почалося на території складу площею 2,5 тис. кв. м. Після вибуху почалася пожежа.

Відзначається, що на місці вибуху перебувало 11 осіб, четверо з яких серйозно постраждали. Щонайменше трьох осіб госпіталізовано у важкому стані в реанімацію.

З вогнем намагаються впоратися близько 70 пожежних. Причина вибуху встановлюється.

На фото, зроблених очевидцями, видно, як від вежі піднімається стовп диму.

Поліція радить жителям триматися подалі від місця події, оскільки продукти горіння можуть бути токсичними.

Photos de l'explosion et du dégagement de fumée dans le secteur du #PortDuRhin à #Strasbourg. Cela provient vraisemblablement du comptoir agricole Silostra Silorins. Très nombreux secours sur place ! Attention aux chutes de débris dans le secteur. pic.twitter.com/DKegqJ3IES — Info Trafic Alsace (@ITA6768) 6 июня 2018 г.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 червня в Чорнобилі спалахнула пожежа біля найбільш небезпечної ділянки.