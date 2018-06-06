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ПолітикаЕкономіка

У Страсбурзі прогримів вибух: багато постраждалих

14.1тЧитати новину російською

Екстрені служби Франції були викликані після повідомлення про вибух на силосної вежі зернового підприємства в порту Страсбург.

За даними France bleu, загоряння почалося на території складу площею 2,5 тис. кв. м. Після вибуху почалася пожежа.

Відзначається, що на місці вибуху перебувало 11 осіб, четверо з яких серйозно постраждали. Щонайменше трьох осіб госпіталізовано у важкому стані в реанімацію.

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З вогнем намагаються впоратися близько 70 пожежних. Причина вибуху встановлюється.

На фото, зроблених очевидцями, видно, як від вежі піднімається стовп диму.

Поліція радить жителям триматися подалі від місця події, оскільки продукти горіння можуть бути токсичними.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 червня в Чорнобилі спалахнула пожежа біля найбільш небезпечної ділянки.

Місце
ФранціяСтрасбург
Об'єкт
вибух
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