У столиці Тунісу прогриміли два вибухи: перші подробиці

У столиці Тунісу 27 червня смертник підірвав себе поруч із поліцейським автомобілем. Вибух трапився у ста метрах від французького посольства на центральній вулиці.

В результаті теракту один поліцейський загинув, ще кілька поліцейських і цивільних отримали поранення, передає France info.

Через 20 хвилин після першого прогримів другий вибух. Смертник підірвав вибуховий пристрій поруч із будівлею управління по боротьбі з тероризмом.

Теракт у Тунісі France info

Теракт у Тунісі France info

Теракт у Тунісі France info

Телеканал Sky News Arabia повідомив, що в результаті другого вибуху у будівлі управління по боротьбі з тероризмом можуть бути загиблі. Постраждалими наразі значаться 5-9 осіб.

Теракт у Тунісі Alaeddin Dhahri, Twitter ​​​​​​

Теракт у Тунісі Alaeddin Dhahri, Twitter ​​​​​​

За попередніми даними, першу бомбу підірвала жінка-смертниця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, це вже не перший теракт у Тунісі. Раніше у центрі міста Туніс прогримів потужний вибух. Всього постраждали дев'ятеро осіб, зокрема восьмеро працівників поліції.

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