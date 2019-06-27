ГоловнаНовини
МоваЯзык
ПолітикаЕкономіка

/Світ

У столиці Тунісу прогриміли два вибухи: перші подробиці

959Читати матеріал російською

У столиці Тунісу 27 червня смертник підірвав себе поруч із поліцейським автомобілем. Вибух трапився у ста метрах від французького посольства на центральній вулиці.

В результаті теракту один поліцейський загинув, ще кілька поліцейських і цивільних отримали поранення, передає France info.

Через 20 хвилин після першого прогримів другий вибух. Смертник підірвав вибуховий пристрій поруч із будівлею управління по боротьбі з тероризмом.

Теракт у Тунісі

Теракт у Тунісі

France info

Теракт у Тунісі

Теракт у Тунісі

France info

Теракт у Тунісі

Теракт у Тунісі

France info

Телеканал Sky News Arabia повідомив, що в результаті другого вибуху у будівлі управління по боротьбі з тероризмом можуть бути загиблі. Постраждалими наразі значаться 5-9 осіб.

Теракт у Тунісі

Теракт у Тунісі

Alaeddin Dhahri, Twitter ​​​​​​

Новини
У Нігерії троє дітей-смертників влаштували кривавий теракт: загинули 30 осіб, 40 поранені
Теракт у Тунісі

Теракт у Тунісі

Alaeddin Dhahri, Twitter ​​​​​​

За попередніми даними, першу бомбу підірвала жінка-смертниця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, це вже не перший теракт у Тунісі. Раніше у центрі міста Туніс прогримів потужний вибух. Всього постраждали дев'ятеро осіб, зокрема восьмеро працівників поліції.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Поділитися у Facebook
1
Коментарі
7
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Валевич Борис
Валевич Борис
Потом вся эта арабская нечисть морем на бревнах - плывет в Европу
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel