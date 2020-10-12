У столиці Киргизстану повторно ввели режим НС через протести

Марина Ліснічук
Марина Ліснічук
Світ
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  • Мітинги проти результатів парламентських виборів у країні тривають з 5 жовтня

  • Через загострення протестів у Бішкеку режим НС ввели з 9 до 21 жовтня

  • Однак парламент не зміг затвердити відповідне розпорядження президента

Протести в Киргизстані

У столиці Киргизстану Бішкеку в понеділок, 12 жовтня, повторно ввели режим надзвичайного стану через протести, які тривають уже тиждень, проти результатів парламентських виборів.

Нове розпорядження підписав президент Сооронбай Жеенбеков, повідомив представник його пресслужби. Нагадаємо, що попередній режим НС у місті мав тривати з 9 до 21 жовтня.

"Президент Киргизької Республіки Сооронбай Жеенбеков підписав указ, згідно з яким на території Бішкеку повторно вводиться режим надзвичайного стану", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рішення обумовлене тим, що парламент протягом трьох днів не розглянув питання про раніше введений режим надзвичайного стану на території столиці, тому за законом режим повинні були зняти.

Так, у новому указі йдеться, що надзвичайний стан у Бішкеку вводиться до 19 жовтня. Але якщо і цей документ не буде затверджено парламентом Киргизстану, режим НС автоматично буде скасовано 15 жовтня.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 9 жовтня, у Бішкеку відбулися нові зіткнення між сторонами мітингувальників. Очевидці заявляли, що на площі Ала-Тоо в центрі міста було чутно звуки стрілянини, у натовп летіло каміння.

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