У Стокгольмі вибухнув рейсовий автобус: фото і відео події

У центрі Стокгольма 10 березня вибухнув і зайнявся автобус, в якому на момент події не було пасажирів.

За даними видання Nine news, водія транспортного засобу доставили в лікарню, хоча в поліції не мають інформації про постраждалих.

"В автобусі не було пасажирів. Я не знаю, як з водієм, але у мене немає інформації про те, що хтось отримав травми", – відповіла журналістам прес-секретар поліції Карина Скагерлінд.

George Enis / Twitter

Правоохоронці не побачили злочину в інциденті. Автобусна компанія повідомляє, що транспорт в цей момент знаходився на стоянці та повинен був почати свій маршрут.

Транспортне управління Швеції попередило, що вибух матиме серйозні наслідки для руху на дорогах, а обмеження анонсували до кінця вихідних. Зокрема, автобус розташований на перетині Тегельбакена в напрямку Норртулла, що призвело до закриття двох тунелів: Кларат і Седерлед.

Crazy scene here in Stockholm, Sweden! Still trying to find out all what's happening but I am safe and on a tour bus enjoying this beautiful city! #stockholm # SpringBreak2K19 pic.twitter.com/uBX3IA9aKC - Brooke Davis (@MissDavisUS) 10 березня 2019 р.

Stor explosion i Stockholm nyss, i närheten av regeringskvarteren (?) Pic.twitter.com/uvEbw0nzYE - Oscar Lindqvist (@Skyttevan) 10 березня 2019 р.

JUST IN: A bus exploded and is burning in Stockholm. @juliamacfarlane has the developing story. https://t.co/W1vUNMab63 pic.twitter.com/JuORrkukce - Good Morning America (@GMA) 10 березня 2019 р.

