У Стокгольмі вибухнув рейсовий автобус: фото і відео події

У центрі Стокгольма 10 березня вибухнув і зайнявся автобус, в якому на момент події не було пасажирів.
За даними видання Nine news, водія транспортного засобу доставили в лікарню, хоча в поліції не мають інформації про постраждалих.
"В автобусі не було пасажирів. Я не знаю, як з водієм, але у мене немає інформації про те, що хтось отримав травми", – відповіла журналістам прес-секретар поліції Карина Скагерлінд.
#BREAKING #Sweden | A bus exploded at Klaratunneln in Stockholm, reasons not clear. Updates to follow. pic.twitter.com/iPiy0RdvVv— Horizon Intelligence (@_hozint) 10 березня 2019 р.
George Enis / Twitter
Правоохоронці не побачили злочину в інциденті. Автобусна компанія повідомляє, що транспорт в цей момент знаходився на стоянці та повинен був почати свій маршрут.
Транспортне управління Швеції попередило, що вибух матиме серйозні наслідки для руху на дорогах, а обмеження анонсували до кінця вихідних. Зокрема, автобус розташований на перетині Тегельбакена в напрямку Норртулла, що призвело до закриття двох тунелів: Кларат і Седерлед.
Crazy scene here in Stockholm, Sweden! Still trying to find out all what's happening but I am safe and on a tour bus enjoying this beautiful city! #stockholm # SpringBreak2K19 pic.twitter.com/uBX3IA9aKC- Brooke Davis (@MissDavisUS) 10 березня 2019 р.
Stor explosion i Stockholm nyss, i närheten av regeringskvarteren (?) Pic.twitter.com/uvEbw0nzYE- Oscar Lindqvist (@Skyttevan) 10 березня 2019 р.
https://t.co/XWgSaGiefH- Alexander Norén (@alexandernoren) 10 березня 2019 р.
Buss exploderat i centrala Stockholm pic.twitter.com/IWr2d8iM0R
An explosion 💥 then this scene outside #Stockholm #explosion pic.twitter.com/i70YijixuU- Jayson (@ JaysonReyes08) 10 березня 2019 р.
JUST IN: A bus exploded and is burning in Stockholm. @juliamacfarlane has the developing story. https://t.co/W1vUNMab63 pic.twitter.com/JuORrkukce- Good Morning America (@GMA) 10 березня 2019 р.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці лютого 24 людини загинули і ще 50 отримали поранення під час пожежі, що сталася в поїзді в Каїрі.
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