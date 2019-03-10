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У Стокгольмі вибухнув рейсовий автобус: фото і відео події

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У центрі Стокгольма 10 березня вибухнув і зайнявся автобус, в якому на момент події не було пасажирів.

За даними видання Nine news, водія транспортного засобу доставили в лікарню, хоча в поліції не мають інформації про постраждалих.

"В автобусі не було пасажирів. Я не знаю, як з водієм, але у мене немає інформації про те, що хтось отримав травми", – відповіла журналістам прес-секретар поліції Карина Скагерлінд.

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У Стокгольмі вибухнув рейсовий автобус: фото і відео події

George Enis / Twitter

Правоохоронці не побачили злочину в інциденті. Автобусна компанія повідомляє, що транспорт в цей момент знаходився на стоянці та повинен був почати свій маршрут.

Транспортне управління Швеції попередило, що вибух матиме серйозні наслідки для руху на дорогах, а обмеження анонсували до кінця вихідних. Зокрема, автобус розташований на перетині Тегельбакена в напрямку Норртулла, що призвело до закриття двох тунелів: Кларат і Седерлед.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці лютого 24 людини загинули і ще 50 отримали поранення під час пожежі, що сталася в поїзді в Каїрі.

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Місце
ШвеціяСтокгольм
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