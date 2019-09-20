У США закликали до імпічменту через Україну: Трамп відповів

У США закликали до імпічменту президента Дональда Трампа, якщо підтвердиться інформація про тиск на Україну з метою відкриття розслідування проти сім'ї колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

Про це в Twitter написав юрист Джордж Конвей, чоловік радниці Трампа.

"Якщо це дійсно так, то президенту Дональду Трампу має бути оголошено імпічмент, і він повинен бути відсторонений від посади негайно", – зазначив він.

При цьому Конвей послався на публікацію видання The Independent, де повідомляється, що Білий дім тиснув на уряд України з метою ініціювати розслідування проти сина Байдена, блокуючи військову допомогу.

Газета The Washington Post повідомляла, що час телефонної розмови Трампа і Зеленського в липні, співробітник американської розвідки був змушений подати офіційну скаргу в Комітет Конгресу США з питань нагляду.

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Відзначимо, що Трамп в соцмережі відповів, що вважає всі заяви "фейком" і "харасментом".

"Всі опитування і деякі зовсім нові опитування показують дуже малу підтримку імпічменту ... Ще одна історія фейковий новин – це ніколи не закінчиться! Практично в будь-який час, коли я розмовляю по телефону з іноземним лідером, я розумію, що може бути багато людей з різних американських агентств, які слухають, не кажучи вже про тих, хто з іншої країни. Немає проблем! Знаючи все це, чи буде хтось настільки дурний, щоб повірити, що я сказав щось неприйнятне іноземному лідеру під час такого потенційно "густонаселеного" дзвінка. Президентський харасмент!" – писав в Twitter Трамп.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч президента України Володимира Зеленського та лідера США Дональда Трампа відбудеться в кінці вересня 2019 року в Нью-Йорку.

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