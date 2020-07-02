У США захотіли терміново ввести санкції проти Росії

Спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі заявила, що Вашингтон повинен ввести санкції проти Росії через інформацію про ймовірну причетність Кремля до нападів на американських військових в Афганістані.

До того ж піти на такий крок, за її словами, потрібно найближчим часом. Про це вона сказала інтерв'ю телеканалу MSNBC.

"Ми повинні ввести санкції проти Росії і зробити це негайно", – підкреслила Пелосі.

Вона нагадала, що президент США Дональд Трамп як верховний головнокомандувач має захищати військовослужбовців країни. Однак він, заявила спікерка, нехтує своїм обов'язком як глави держави.

На думку Пелосі, для Трампа "ігнорування фактів", які надаються під час щоденних президентських брифінгів, – це "справа звички".

Нагадаємо, що недавно газета The New York Times із посиланням на свої джерела заявила, нібито російська військова розвідка таємно пропонувала бойовикам руху "Талібан" винагороди за вбивства військових міжнародної коаліції в Афганістані, враховуючи військовослужбовців США.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні президент США Дональд Трамп затвердив план щодо виведення з Німеччини 9,5 тисячі американських військовослужбовців, зокрема й для стримування дій Росії.