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22 вересня • оновлено в 21:13
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У США вирішили засекретити розмову Трампа і Зеленського: що відбувається

2.6т Читати матеріал російською

Стенограма розмови президентів США та України Дональда Трампа і Володимира Зеленського, яка відбулпся 25 липня, є конфіденційною й не буде оприлюднена Білим домом.

Таку заяву в ефірі ABC News 22 вересня зробив американський держсекретар Майк Помпео, коментуючи скандал навколо нібито тиску керівництва Штатів на Київ.

Він підкреслив, що телефонні розмови між світовими лідерами секретні і їх не опублікують за винятком "екстремальних обставин".

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Помпео додав, що дії суперника Трампа на майбутніх президентських виборах Джо Байдена повинні бути розслідувані на підставі свідоцтв про його "втручання" для захисту свого сина від розслідування в Україні.

"Віце-президент Байден вів себе неналежним чином, якщо захищав свого сина і втручався в дії української влади корупційним шляхом. Я думаю, що нам потрібно докопатися до цього", – цитує держсекретаря Reuters.

Водночас Помпео не стверджує, що дії опонента Трампа були корупційними.

Трамп і Зеленський

Трамп і Зеленський

Колаж

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Дональд Трамп Володимир Зеленський Майк Помпео Джо Байден
Місце
США
Теги
політика скандали
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Трамп понял ,что у сучки течка.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Это хотел предложить клоуну выступить в цирке ,со своими свидомитыми почварами.
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Перемогич Зрадич
Перемогич Зрадич
Возможно, Трампу стало стыдно за свои импульсивные высказывания типа ragul и selyk. Ну, вырвалось, с кем не бывает.
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