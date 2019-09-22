У США вирішили засекретити розмову Трампа і Зеленського: що відбувається

Стенограма розмови президентів США та України Дональда Трампа і Володимира Зеленського, яка відбулпся 25 липня, є конфіденційною й не буде оприлюднена Білим домом.

Таку заяву в ефірі ABC News 22 вересня зробив американський держсекретар Майк Помпео, коментуючи скандал навколо нібито тиску керівництва Штатів на Київ.

Він підкреслив, що телефонні розмови між світовими лідерами секретні і їх не опублікують за винятком "екстремальних обставин".

Помпео додав, що дії суперника Трампа на майбутніх президентських виборах Джо Байдена повинні бути розслідувані на підставі свідоцтв про його "втручання" для захисту свого сина від розслідування в Україні.

"Віце-президент Байден вів себе неналежним чином, якщо захищав свого сина і втручався в дії української влади корупційним шляхом. Я думаю, що нам потрібно докопатися до цього", – цитує держсекретаря Reuters.

Водночас Помпео не стверджує, що дії опонента Трампа були корупційними.

Трамп і Зеленський Колаж

Як повідомляв OBOZREVATEL:

The Wall Street Journal із посиланням на джерела повідомляв, що під час телефонної розмови президентів США та України Трамп принаймні вісім разів повертався до прізвища Байдена.

Трамп нібито пригрозив можливим блокуванням військової допомоги в 250 мільйонів доларів у разі, якщо Київ відмовиться розслідувати діяльність Байдена в 2016 році в Україні.

Незабаром американський президент спростував звинувачення, підкресливши, що в ході розмови із Зеленським не сказав нічого неприпустимого.

Раніше в США почали широкомасштабне розслідування через можливий тиск Трампа та його адвоката Руді Джуліані на уряд України через американські вибори-2020.

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