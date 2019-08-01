У США винищувач впав у "Долину смерті": поранено 7 осіб

В американському штаті Каліфорнія зазнав аварії винищувач F/A-18.

Вдень 31 липня військовий літак впав у Національному парку "Долина Смерті", в результаті чого постраждали семеро відвідувачів, повідомляє CNN.

Представник парку Патрік Тейлор розповів журналістам, що відвідувачі отримали незначні травми.

Літак впав в Долині смерті CNN

Як правило, військовим літакам забороняється літати над національними парками, але виняток було зроблено над однією ділянкою "Долини смерті", коли вона стала національним парком 25 років тому. Насправді, за словами Тейлора, саме ця місцевість є популярним місцем для перегляду військових навчальних польотів.

У Військово-морських силах США заявили, що на місці події знаходяться рятувальники, доля пілота літака поки невідома. Також військові з'ясовують, що стало причиною авіакатастрофи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Пакистані військовий літак врізався в житлові будинки.

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