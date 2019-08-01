Головна Новини
Мова Язык
Політика Економіка

/ Світ

У США винищувач впав у "Долину смерті": поранено 7 осіб

434 Читати матеріал російською

В американському штаті Каліфорнія зазнав аварії винищувач F/A-18.

Вдень 31 липня військовий літак впав у Національному парку "Долина Смерті", в результаті чого постраждали семеро відвідувачів, повідомляє CNN.

Представник парку Патрік Тейлор розповів журналістам, що відвідувачі отримали незначні травми.

Літак впав в Долині смерті

Літак впав в Долині смерті

CNN

Новини
"Люди ох...и від страху!" У Росії літак потрапив у дивну НП

У США винищувач впав у "Долину смерті": поранено 7 осіб

Як правило, військовим літакам забороняється літати над національними парками, але виняток було зроблено над однією ділянкою "Долини смерті", коли вона стала національним парком 25 років тому. Насправді, за словами Тейлора, саме ця місцевість є популярним місцем для перегляду військових навчальних польотів.

У Військово-морських силах США заявили, що на місці події знаходяться рятувальники, доля пілота літака поки невідома. Також військові з'ясовують, що стало причиною авіакатастрофи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Пакистані військовий літак врізався в житлові будинки.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Місце
США
Тег
розбився літак
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel