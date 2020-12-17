У США виникла друга за добу алергічна реакція на вакцину Pfizer

У США вже у двох медиків виникла сильна алергічна реакція після щеплення вакциною Pfizer і BioNTech.

Як повідомляє The New York Times, обидва випадки сталися в штаті Аляска.

Другий медпрацівник отримав щеплення в середу, 16 грудня. У нього з'явилися набряклість очей, запаморочення і першіння в горлі через 10 хвилин після ін'єкції.

Він був доправлений у відділення невідкладної допомоги та лікувався адреналіном, пепцидом і бенадрілом, хоча в лікарні заявили, що реакція не вважалася анафілактичною. Протягом години медик прийшов у норму і його відпустили.

У лікарні, в якій станом на ніч середи було введено 144 повні дози вакцини, заявили, що обидва співробітники не хочуть, щоб їхній досвід негативно вплинув на інших громадян у черзі.

"У нас немає планів змінювати наш графік щеплень, дозування або режим", – йдеться в заяві головного лікаря Аляски Енн Зінк.

Нагадаємо, у першого медпрацівника, жінки середнього віку, у якої не спостерігалося алергії в анамнезі, була анафілактична реакція, що почалася через 10 хвилин після вакцинації в регіональній лікарні Бартлетт у Джуно у вівторок. У неї з'явився висип на обличчі та тулубі, задишка і почастішання пульсу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у США і Канаді 14 грудня стартувала масова вакцинація від коронавірусної інфекції. Першими препарат отримали медсестра і доглядальниця в будинку для літніх людей.

Також вакцинація почалася в деяких європейських країнах, зокрема у Великій Британії.