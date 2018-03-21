У США викрили руйнівний план Путіна

Росія не намагається наздогнати і перегнати США, а має намір їх зруйнувати.

"Володимир Путін намагається досягти паритету зі Сполученими Штатами. Але наздогнати США (як і Євросоюз) Росія не може, тому що кінці кінців все, що РФ робить, це продає світу сировину. Цього не досить для того, щоб бути великою державою в буквальному сенсі цього слова", - про це в інтерв'ю "Обозревателю" розповів американський історик Юрій Фельштинський.

За його словами, Радянський Союз свого часу пробував наздогнати і перегнати Сполучені Штати. В результаті - надірвався і рухнув.

"Путін отримав з цього краху СРСР важливий урок. Він не намагається наздогнати США економічно, і навіть з військової точки зору це Путіну не вдається. Замість цього він намагається зруйнувати США і Євросоюз, опустивши їх до рівня Росії. Руйнувати - не будувати", - підсумував Фельштинський.

Як повідомляв "Обозреватель", за попередніми підрахунками, Володимир Путін виграє вибори президента в Росії з абсолютним рекордом.