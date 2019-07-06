У США вибухом рознесло торговий центр: багато постраждалих

В одному з торгових центрів американського міста Плантейшн ( США ) прогримів потужний вибух.

Як повідомив ABC News, за даними місцевої влади, є безліч постраждалих. Їх число і стан не повідомляється. По деяким даним, постраждало не меньше 20 чоловік.

From 8th floor apartment at "One Plantation" it felt like an earthquake. pic.twitter.com/dstvmKIupq — LABADY AUGUSTUS (@AntionLabady) 6 июля 2019 г.

Причини НП також не називаються. Відомо лише, що вибух стався в ТЦ The Fountains в місті Плантейшн. На відео з місця подій видно, що сильно пошкоджені і сусідні будівлі.

Вибух в Флориді Скрін з відео

За даними місцевих ЗМІ, вибух стався поряд з торговим центром Fountains. Поліція міста закликала уникати територію, де стався інцидент. На місці працюють правоохоронні органи і пожежні служби.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Мінську під час святкового салюту на честь Дня Незалежності один із снарядів вибухнув прямо на землі.

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