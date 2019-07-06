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У США вибухом рознесло торговий центр: багато постраждалих

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В одному з торгових центрів американського міста Плантейшн ( США ) прогримів потужний вибух.

Як повідомив ABC News, за даними місцевої влади, є безліч постраждалих. Їх число і стан не повідомляється. По деяким даним, постраждало не меньше 20 чоловік.

Причини НП також не називаються. Відомо лише, що вибух стався в ТЦ The Fountains в місті Плантейшн. На відео з місця подій видно, що сильно пошкоджені і сусідні будівлі.

Вибух в Флориді

Вибух в Флориді

Скрін з відео

За даними місцевих ЗМІ, вибух стався поряд з торговим центром Fountains. Поліція міста закликала уникати територію, де стався інцидент. На місці працюють правоохоронні органи і пожежні служби.

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Місце
США
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Приятно читать российские комментарии: они полны сострадания к жертвам. Остаётся только удивляться отсутствию сострадания к подобным проишествиям в Ррссии. Такая чёрная неблагодарность.
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Парубий Пидор
Парубий Пидор
Шапиро Женька, "ЖЕРТВА - что-либо, приносимое божеству в дар." - словарь Ожегова. Любопытно, какому божеству nuндосы принесли свой магазинчик?
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Парубий Пидор
Парубий Пидор
Шапиро Женька, << что в Ольгино совсем безграмотные работают >> ------ Такие фразы с упоминанием "Ольгино" очень плохо Вас характеризуют. В интеллектуальном плане. Тема "Ольгино", тем более в применении к таким зачуханным форумам - это для абсолютно зомбированных недоумков х0хлов. Надеюсь, не надо объяснять, почему?
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Opupenko Dmytriy
Opupenko Dmytriy
США - "страна" построенная на костях 20 млн индейцев. Долг США 21 триллион долларов перед всем миром. Для вымогательств и террора США создали авианосцы. США будут уничтожены природой.
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Казбеков Зубег
Казбеков Зубег
ЦРУ взрывает, чтобы повысить рейтинг трампа и вторгнутся в Иран.
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